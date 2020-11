Un joven comprueba la veracidad de los diamantes que lucen sus profesores y los resultados se vuelven virales

Un usuario de TikTok decidió comprobar la autenticidad de los anillos de, supuestamente, diamantes que llevaban sus profesores y grabó el resultado del análisis para compartirlo en la red social.

La cuenta, que ahora tiene más de 10 millones de 'me gusta', compartió doce pruebas realizadas a los anillos de compromiso, boda o aniversario de los maestros. El primer clip alcanzó 5,7 millones de visitas, dando inicio a la locura.

En los vídeos, el estudiante se acerca a los profesores y les pregunta si están casados o comprometidos, cuando estos responden de forma afirmativa, el joven se ofrece a comprobar la veracidad de los diamantes de sus anillos. Algunas de las piedras... no son tan preciosas.

Antes de realizar la prueba, el estudiante pregunta a sus profesores si confían en la veracidad de los diamantes, a lo que todos responden: "Sí, por supuesto", y luego se llevan la sorpresa.

En otra ocasión, el estudiante se acerca a una maestra que, tras descubrir que el diamante que luce orgullosa en su dedo es falso, decide llamar a su pareja para pedirle explicaciones al respecto.

El séptimo vídeo compartido por el tiktoker muestra que el anillo de bodas de una de las maestras es real. Pero la alegría no dura mucho, pues tras comprobar el anillo de aniversario en el que, aparentemente, luce tres diamantes, el joven termina por demostrar que son falsos y sugiere que "podrían ser vidrio".

Indignada, la profesora telefonea a su marido y le avisa de que hablarán "cuando llegue a casa". El estudiante explica en el vídeo que tiene que dejar de grabar debido al lenguaje que la maestra está utilizando para hablar con su pareja.

En total, los doce vídeos han cosechado casi 50 millones de visitas y, tras las reacciones de los maestros, varios de ellos se han vuelto virales, sobre todo aquellos en los que el joven demuestra que los anillos no son realmente de diamantes. Una cosa es segura, nos alegramos de no ser una de las personas que tiene que explicar a su pareja por qué la 'joya' que luce no es verdadera.