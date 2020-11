Un niño conmueve al mundo tras pedir de regalo una muñeca para "ser un gran padre", como lo es el suyo

Las redes sociales tienen un nuevo ídolo. Se trata de un niño que ha conmovido a los internautas tras pedir de regalo una muñeca. El motivo de su petición, según cuenta su madre en Facebook, es llegar a "ser un gran padre" en el futuro, tal y como lo es el suyo.

Así relató Rocío Natalia, residente en Puerto Rico, su experiencia con sus hijos: "Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana todos los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y él quiere ser un gran padre, como lo es el suyo".

"Así las cosas", prosigue, "hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está superfeliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado el biberón, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas", cuenta la orgullosa madre, que tiene un propósito con su relato. "¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero, con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa".

Tal y como manifiesta en su alegato, hay que eliminar "el sexismo y patriarcado de raíz". "Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida", termina.

Una publicación que se ha llenado de elogios hacia la madre y su pequeño y ha sido compartida miles de veces en las redes, donde se ha hecho viral.