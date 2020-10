"¡Que no, Antonio!": La discusión entre dos agricultores que triunfa en Twitter

Antonio y Andrés, dos agricultores, se han convertido en los protagonistas de un vídeo compartido en las redes sociales y que en pocos días se ha vuelto viral. Los dos hombres discuten por dónde debe ir el tractor en una conversación que no muchos usuarios han podido entender íntegramente.

"Discusión antológica sobre cómo llevar el tractor por el arado. Antonio y Andrés. Ni un sketch de José Mota supera esto", ha asegurado David Senabre al publicar las imágenes en su perfil. En cuestión de días, ya cuenta con más de 100.000 reproducciones.

Todo empieza con Antonio subido al tractor mientras Andrés, de pie, vigila por dónde está arando. "¡Antonio, ahora te subes por esta, ahora te subes por esta!", le señala.

Las indicaciones no convencen a Antonio, que detiene el tractor y le responde a gritos: "¡Que no, Andrés, no puedo volver para venir por esa, que se entierra mucho!".

La discusión continúa hasta que Andrés se cansa de los reproches y le espeta: "¡Que no, Antonio, me cago en dios, que vas a querer saberlo todo!".

"Que todo lo que tú sabes es para nada, Andrés", le insiste Antonio desde el tractor, a lo que Andrés le pregunta: "¿Qué ganas tú de terreno ahí?". Las explicaciones de Andrés continúan sin hacer entrar a Antonio en razón, que vuelve sobre la misma idea inicial, hasta que Andrés, harto, zanja: "Otra vez, Antonio, ¡que no!".

La conversación ha despertado la empatía de muchos usuarios de esta red social, que han iniciado sus propios debates sobre quién de los dos hombres tenía razón.

El caballero de la camisa blanca está equivocado. Cuanto más cerrado sea el giro más ancho y profundo es el surco que deja el disco derecho trasero. Además, la grada al girar no cubre toda la anchura de trabajo y obliga a dar más pasadas en los traveseros con mayor circunferencia — Luis@bully. 💚 (@Luisbully1) October 17, 2020

Además q lleva razón el que está de pie,si vas al revés te hace surcos...pero a Antonio le suda la polla ya vendrá otro con el cultivador y q lo arreglé — Goldstein (@miguelmorilloal) October 17, 2020

Otros han alabado la discusión, o lo que pudieron entender de ella.

Me parto 🤣😂 sólo he entendido el final, ¨.otra vez! qué nooooo!!!¨... pero Dios , qué grandes pic.twitter.com/Z50D39uQo7 — Raquel Moler💙💛❤️ (@Ra_Rachl) October 16, 2020

Discusiones técnicas entre dos profesionales con mucho conocimiento de la materia, pero distintos puntos de vista.



No lo verás en el congreso de los diputados, les falta uno de los ingredientes para facilitar esa discusión.



Exacto, el conocimiento. — Jonás Gª de León (@JondeLon) October 16, 2020

Maravilloso, simplemente maravilloso, feliz aquel que paternos campos ara y no rinde usura al vasallaje, asi de simple, — carajaula (@13_treces) October 18, 2020