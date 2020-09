La respuesta de un usuario de WhatsApp a un "¿Cómo estás?" se hace viral y arrasa en internet

No es extraño publicar en Twitter o cualquier otra red social de moda conversaciones o frases sacadas de WhatsApp. Algo más difícil es que llamen la atención, que es precisamente lo que ha hecho una respuesta a una pregunta tan simple y manida como un "¿Cómo estás?".

El usuario Rolita decidió publicar en la red del pajarito el siguiente mensaje titulado "Cuando me habla la que me gusta y me pongo nervioso". En él, inserta una fotografía de una captura de la app de mensajería instantánea en la que muestra la conversación con otra persona que le pregunta cómo está.

"Bien... como una empanada de pollo", contestó este. Sin embargo, lo que se pudo quedar ahí acabó con una explicación que, una vez hecho pública, se ha viralizado en internet.

Cuando me habla la que me gusta y me pongo nervioso pic.twitter.com/cUZJtSyuPg — Rolita (@_onerolita) August 31, 2020

O sea, estoy comiendo una empanada de pollo. No es que me vaya bien como una empanada. No sé si a las empanadas les va bien. Ojalá que sí", se explicó.

Cuatro frases que forman una respuesta que está arransando en Twitter, donde lleva ya más de 160 mil likes y unas cuantas interacciones del resto de usuarios a los que les ha encantado.

Pues, muy bien no les va a las empanadas decile a tu amiga. Siempre terminan siendo comida de alguien más, es decir ( como dice tu amiga), terminan en el estómago de otro — Joaquin Contreras (@Joacoparce) August 31, 2020

A la empanada no sé, al que no le fue muy bien que digamos fue al pollo... — Gustavo Castro (@gustavocastroba) August 31, 2020

Jajska es que leí el mensaje y soy yo en la vida ._. — Anto🌻 (@_cubito16) September 1, 2020