El juego 'Magic: The Gathering' retira 7 de sus cartas por considerarlas racistas

Parece que Lo que el viento se llevó no es el único producto que va a ser retirado por tener contenido racista. Tras el asesinato de George Floyd y los disturbios en Estados Unidos y gran parte del mundo para defender la igualdad, algunas empresas están mostrando su apoyo a la causa y revisándose a sí mismas.

Wizards of the Coast, empresa que está detrás del conocido juego de cartas Magic: The Gathering, ha hecho lo propio y ha pedido perdón por la connotación racista que tienen algunas cartas. Por ello, tal y como comunicaron en su web este miércoles, ya han retirado siete de ellas de su base de datos.

"Los eventos de la semana pasada y las continuas conversaciones sobre cómo podemos apoyar a la comunidad de color nos han dado la oportunidad de reflexionar", informaron. "Apreciamos toda la ayuda que nos habéis dado en reconocer dónde nos falta camino por recorrer".

Además, también explicaron que la carta Invoke Prejudice (invocar los prejuicios) nunca tendría que haber sido publicada y por ello piden perdón. Aparte del título, este ejemplar concreto afecta al enemigo si utiliza un "hechizo que no coincide con el color de una de las criaturas bajo control" del jugador.

Las otras cartas que serán retiradas son Stone-Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison, Crusade o Cleanse por tener referencias a orígenes raciales o culturales o estar centradas en afectar a monstruos negros.

No se permitirá usar ninguna de ellas en los torneos y, desde ya, al buscarlas en su web aparece un texto que tapa la imagen: "Hemos eliminado esta imagen de nuestra base de datos debido a su representación racista, su texto o la combinación de ambos. El racismo en cualquiera de sus formas es algo inaceptable y no tiene sitio en nuestros juegos, ni en ningún otro lugar".