'Bunker Boy', una pegadiza crítica a Trump sobre su encierro en la Casa Blanca durante los disturbios raciales

Los últimos sucesos en Estados Unidos están provocando multitud de reacciones. Desde el apagón que hizo la cultura durante el BlackOut Tuesday hasta el movimiento Black Lives Matter. Pero, durante los disturbios raciales tras el asesinado de George Floyd, la reacción de Donald Trump también está trayendo cola.

No solo sus polémicas declaraciones, órdenes y acciones están siendo criticadas, también su momento encerrándose en el búnker de la Casa Blanca por las protestas ha inspirado a la cantante Courtney Jaye para componer un original tema llamado Bunker Boy.

"Chico del búnker, no mientas. Te asustaste y te escondiste en el sótano en medio de la noche", comienza a cantar la artista mientras toca la guitarra. "No eres tan duro, no. Es un espectáculo lamentable".

"Así que coge tu Biblia, métetela por el culo y enciende las malditas luces", sigue la letra con una clara y dura crítica al presidente. "Noviembre se acerca y esperamos que estés aterrorizado, chico del búnker", concluye, en referencia a las próximas elecciones.

Su canción recibió numerosos aplausos en Twitter y tuvo casi 70.000 likes. De hecho, muchos comentarios alaban a la cantante diciendo que es todo "un tesoro nacional".

Pero esta no es la primera vez que Courtney Jaye escribe un tema para Trump (mencionándolo directamente en las redes para que lo vea). El martes compuso una canción cuyo título no dejaba lugar a dudas: Que le jodan a este jodido presidente.

La letra básicamente se limita a repetir el título, pero animando a todos a que vayan a votar en noviembre para poder decir todos "que le jodan a este jodido presidente".