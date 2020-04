¿Con un seis y un cuatro hago la cara de tu retrato?

¿Cuántas veces hemos escuchado que uniendo dos números, tan solo dos, el seis y el cuatro, puedes conseguir la cara de tu retrato? Muchas, pero la realidad no resulta tan sencilla y para poder hacer un dibujo que merezca la pena hace falta algo más que dos números y buena voluntad. Es necesario tener muchas ganas de aprender y, sobre todo, de practicar, porque el dibujo es una técnica que requiere de grandes dosis de paciencia y mucha creatividad.

Aunque no hay una edad determinada para empezar a dibujar retratos, los expertos recomiendan arrancar con láminas de rostros y copias de estatuas con diferente iluminación para aprender el claroscuro y el manejo de grafito y carboncillo y hacerlo de la mano de profesionales, en una academia de pintura. "Es un buen método de aprendizaje para que los niños comiencen a fijar proporciones, formas y volúmenes, que es el secreto de cualquier buen dibujo", matiza José Antonio Rodríguez , alias JAR, responsable del estudio de dibujo y pintura "educARTE"

Un reto para los pequeños de la casa

Hoy proponemos un reto: que los más pequeños de la casa intenten dibujar el rostro de alguno de sus familiares. Pueden utilizar modelos en vivo o también recurrir a la imagen de un familiar muy querido que ahora no esté con ellos, como sus abuelos, primos o incluso algún amigo especial.

En cualquier caso, hay que poner los cinco sentidos en el reto para lograr "captar el interior del retratado, no solo sus rasgos (para eso ya está la fotografía), sino su personalidad. Es fundamental conocer a la persona que se va a retratar y, si no es posible, al menos contar con una amplia selección de fotos diferentes que capten bien la figura, gestos y esencia personal habituales del retratado. No consiste en copiar una foto, más bien se trata de que, quien vea la obra, si conoce al retratado, vea a la persona y no una imagen fija y sin alma", afirma José Antonio Rodríguez.

"El retrato es la más difícil de todas las técnicas pictóricas que existen"

Así que toca preparar los materiales, colocarse en un lugar tranquilo y bien iluminado y ponerse manos a la obra. En cualquier caso, no decaigáis en el primer intento, ni en el segundo, ni tampoco en el tercero, porque todos los expertos coinciden en la dificultad que entraña la práctica del retrato. "En mi opinión, es la más difícil de todas las técnicas pictóricas que existen. Dibujar o pintar paisaje u otras temáticas tiene su misterio, pero resulta sencillo comparado con el tratamiento del retrato; tal y como he explicado antes, es difícil captar el 'alma' de la persona retratada y esa es la única garantía de haber hecho un buen trabajo. Esto es lo que trato de transmitir a mis alumnos, que con constancia y la práctica, además de ganas por aprender a dominar este difícil pero apasionante arte, y guiados por un buen profesor, conseguirán realizar grandes obras", indica Rodríguez, quien durante este tiempo que llevamos en casa está proponiendo retos a sus alumnos a través de su Instagram.

Y antes de poneros manos a la obra, os damos una serie de consejos.

Paso a paso

Hay que tener mucha paciencia a la hora de hacer un retrato. EducArte



1.- Para principiantes. Para los recién iniciados es mejor empezar con grafito o carboncillo, porque es una técnica que, aunque entraña dificultad, es más sencilla que arrancar con materiales secos, como pastel, ceras, rotuladores, lápices de color; o húmedos, acuarelas, acrílico u óleo.



2.-Dibuja un círculo. Nuestra cara tiene la forma de un círculo, más o menos, por eso en primer lugar tendremos que dibujar esa figura geométrica y, a partir de ella, empezar a a trabajar.



3.- Observar mucho. Es aconsejable mirar muy bien a la persona o imagen que tenemos delante, para ver las proporciones.



4.- Primero los ojos. Los expertos recomiendan empezar el dibujo de arriba hacia abajo para evitar borrones. Por eso, primero dibujaríamos el cabello, luego los ojos y orejas, después la nariz y, por último, la boca y la barbilla.



5.- Elige buenos materiales. Los recién iniciados en el mundo del dibujo tienen que saber que es muy importante utilizar lápices de distintas durezas, porque cada una de ellas te ofrece una tonalidad distinta a la otra y todo ello sin necesidad de apretar mucho y romper el papel.



​4.-Avanzar en la técnica. Si este reto te ha gustado, cuando vuelvas a recuperar la normalidad diaria, puedes acudir a un centro especializado o academia de dibujo donde se encargan de enseñar todos los conocimientos y técnicas para lograr grandes dibujos. Allí, los profesores os enseñarán lo importante que es "probar y equivocarse, aprender a interpretar y, posteriormente, experimentar",indica José Antonio Rodríguez.

Y otra recomendación muy importante para los futuros retratistas consiste en que no solo tienen que aprender a dibujar y conocer técnicas de pintura, sino que también se tienen que introducir en el arte para poder comprender un cuadro y disfrutar asistiendo a museos y exposiciones. "En nuestra academia, a través de pintores contemporáneos y actuales, grandes maestros y nuevos artistas, contamos pequeñas biografías adaptadas a los niños, para que comprendan y aprendan sus estilos y técnicas artísticas. Les animamos a que realicen de cada tema un trabajo del pintor analizado, aprendiendo su forma particular de trabajar y entender el arte. Es un buen método que precisa de una guía constante y las correcciones necesarias para que aprendan de manera que les llegue y se les quede, sobre todo en el caso de los más pequeños, que tienden a la dispersión. El dibujo y la copia de retrato figurativo realizado por distintos artistas les ayuda a concentrarse, al tiempo que se relajan dibujando y pintando. Y los resultados son asombrosos", concluye José Antonio Rodríguez.

