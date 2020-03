¿Verdadero o falso? Nueve mitos a la hora de poner la lavadora

Las tareas del hogar como la colada suelen estar rodeadas de mitos y trucos que no siempre son verdaderos. Por eso, no hay nada mejor que contactar con un experto para que los desmienta o confirme.

Will Lankston, responsable de Jeeves of Belgravia, la tintorería más prestigiosa de Londres (la que usa, por ejemplo, el príncipe de Gales), ha revelado al Daily Mail qué hay de cierto o falso en algunos de estos mitos.

1. Si metes los vaqueros en la nevera, no hará falta que los limpies. Falso, no funciona. Deben lavarse con agua fría para mantener el color, y si es posible a mano y con un detergente para prendas delicadas. También es cierto que lavarlos del revés es bueno para que mantengan el color, porque no entran en contacto con el tambor metálico de la lavadora.

2. Puedes meter calzado en la lavadora usando un programa para prendas delicadas. Falso. Está totalmente desaconsejado, sobre todo si hay función de secadora, porque puede deformar los zapatos y dañar el pegamento que los une a la suela. Si son de material textil pueden incluso encoger. Los responsables de Jeeves of Belgravia recomiendan llevarlos a un profesional de limpieza del calzado.

3. Las manchas de vino tinto se limpian con vino blanco. Falso. En prendas no delicadas, se debe mezclar detergente y agua fría y tener en remojo hasta que la mancha salta. El uso de vino blanco puede servir en un primer momento, pero no elimina la mancha y al final queda un rodal marrón.

4. Meter una pelota de tenis en la lavadora hace que las toallas salgan más esponjosas. Verdadero. Y mejor aún si se introducen dos pelotas de tenis, que también pueden usarse cuando se lava ropa de cama, almohadas o cojines. Además, las pelotas de tenis hacen que la colada se seque antes porque permiten que el aire fluya entre las prendas cuando están lavándose. Si no tienes una pelota de tenis, puedes conseguir un efecto parecido con un pequeño peluche (que no tenga partes de plástico).

5. Usando más detergente la ropa sale más limpia. Falso. Debes usar el detergente justo para la cantidad de ropa que laves. Está todo calculado para que haya suficiente detergente para que tu ropa salga limpia. Si usas demasiado, pueden quedar manchas o residuos en la ropa, olores en la lavadora y problemas mecánicos.

6. Usar lejía aumenta el efecto del detergente. No exactamente. Ayuda en el proceso de limpieza, pero debe usarse con cuidado con prendas delicadas.

7. La lavadora se lava a sí misma. Falso. Se debe realizar un lavado de mantenimiento cada seis semanas, aproximadamente. Debe estar la lavadora vacía, con el ciclo más largo y con el agua más caliente, sin detergente pero con un chorro de vinagre o lejía para matar bacterias. Después se programa un ciclo con agua fría para enjuagar el sistema.

8. Los lavados fríos son mejores para el medio ambiente. Cierto. Pero hay prendas que exigen agua caliente, como toallas o sábanas, para que mueran las bacterias que contienen. En cambio, con la ropa normal se puede usar agua fría y contaminar menos.

9. El detergente mata las bacterias. Falso. Para ello hay que usar un desinfectante como lejía o aceite de pino. Si la lavadora también seca, el secado también puede acabar con los gérmenes.