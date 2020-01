Pide ayuda desesperadamente para borrar una ubicación llamada 'mi ano' en Facebook que creó con 15 años

Hay cosas que se hacen cuando eres niño y que te persiguen toda la vida. Esto le puede estar sucediendo a un usuario de Reddit, que, desesperado, está pidiendo consejo legal para desvincular su nombre de una ubicación llamada 'mi ano', que creó en Facebook en 2012 cuando tenía solo 15 años.

"Desearía que esto fuera falso, pero no lo es", asegura el joven, que dio de alta la página "como un negocio local", pero con el paso de los años nunca consiguió reclamarla como de su propiedad y además Facebook se niega a eliminarla.

Llevado a la práctica, lo que sucede, según denuncia, es que lo primero que se ve cuando escriben su nombre completo en Google es un resultado con el título 'El ano de [su nombre]', que enlaza a Facebook. Además, la ubicación señala a su antigua casa.

"Esta página fue creada en 2012. Tenía solo 15 años. Informé de ello un millón de veces, incluso pedí a amigos que lo denunciaran. Es humillante", analiza el usuario, que reside en California (EE UU).

"Intenté solicitar el cambio de nombre de la página. Lo reporté de todas las maneras posibles, pero Facebook dice que no viola los términos. Intenté reclamarlo como mi negocio, pero no me permitió hacerlo. Nunca fue un negocio. Yo era un niño. Me siento tan desesperado...".

Por si alguien duda de su historia, avisa: "Prometo que no estoy troleando y tengo pruebas si es necesario con mi nombre, obviamente, editado".