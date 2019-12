El hombre más 'matcheado' y popular de Tinder está soltero de nuevo

Fue hace ya dos años cuando la aplicación de citas Tinder publicó quién era la persona que más 'match' tenía en Tinder, o lo que es lo mismo, quién había recibido más solicitudes de contacto en la popular aplicación de contactos.

Y era el londinense Stefan-Pierre Tomlin, que a sus 29 años había recibido 14.600 'match' en la aplicación, convirtiéndose en el hombre más popular de Tinder.

Sin embargo, el modelo encontró el amor de una forma tradicional, cuando una amiga común le presentó a la cantante Natasha Boon, con la que ha mantenido una relación de algo menos de un año y que ambos han dado por rota.

Ahora Stefan-Pierre vuelve a estar soltero, aunque tardará en volver a Tinder, según declaraba a Unilad. "En este momento todavía no tengo ganas de jugar: viví con mi ex durante seis meses, por lo que sería difícil avanzar tan rápido", decía, aunque también dejaba claro que "no veo por qué no volver a usar Tinder, así que volveré pronto y trataré de encontrar una mujer con suerte", decía con lo que parecía arrogancia.

Tomlin también contó que su anterior experiencia y el saltar a los titulares no le hizo bien en su búsqueda del amor. "Cuando estaba en aplicaciones de citas, tuve la impresión de que la gente solo quería hablar con el Sr. Tinder. Eso no me lo hizo fácil, en el sentido de averiguar quién realmente me quería", reveló.