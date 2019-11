En ocasiones, viajamos coche para ahorrarnos tiempo pero, a la hora de buscar aparcamiento, invertimos más minutos que lo que hubiéramos tardado en transporte público. ¿Quién no ha estado 40 minutos buscando un lugar para dejar el coche?

A José María le ha sucedido, pero ha terminado estacionándolo en doble fila y dejando una nota para 'pedir clemencia'. Y el motivo de este gaditano para hacerlo era de peso, pues tenía necesidades mayores.

"Son las 12.03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más", escribió con total sinceridad en el papel que dejó en el salpicadero del coche a la vista de todo el mundo. "Por favor, no os lo llevéis que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana", concluyó apuntando su firma y teléfono.

Vuelvo a subir el tuit pero borrando el teléfono móvil (no quiero problemas) dicho lo cual...

Juassssss 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/B631TdZUCc — Tommy (@Tommy_soyyo) November 21, 2019

La nota tuvo mucho éxito en las redes y el joven mandó un vídeo el pasado miércoles al programa Aruser@s de laSexta para explicar que ese día había ido con unos amigos a comer y ver el Rayo Vallecano-Cádiz. "Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas. Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad", se sinceró.

Tal y como contó, no tuvo otra opción que dejar el famoso cartel para "que el de la grúa tuviese compasión" con él. Además, también recomendó que se habilitara una "zona marrón" para que los conductores pudieran dejar su coche para este tipo de emergencias.