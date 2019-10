Encuentran la foto más antigua de animales vivos

Una exposición que se inaugura este mes de noviembre en Nueva York va a mostrar por primera vez la que se considera como la primera fotografía de la historia en la que se ven animales vivos, informa Gizmodo.

La exposición se llama By Hoof, Paw, Wing or Fin: Creatures in Photographs, que se podrá ver en la ciudad de los rascacielos a partir del 15 de noviembre, en la gallería Hans P. Kraus Jr. Fine Photographs. En la muestra se pretende mostrar cómo los fotógrafos han representado a los animales a lo largo de la historia.

La joya de la colección es una imagen titulada Roma, Foro, Boeufs, obra del francés Joseph-Philibert Girault de Prangey. La imagen fue tomada durante una gira que hizo el artista por los países del Mediterráneo entre abril y julio del año 1842.

En ese viaje pasó por Roma, y fue en un mercado situado en esta ciudad donde tomó la imagen, en la que se ven unos bueyes descansando junto a un carro. Según la galería, se trata "posiblemente, de la primera fotografía firmemente fechada de cualquier animal".

Girault de Prangey es el autor de las primeras fotos conocidas realizadas en Grecia, Palestina, Egipto, Siria y Turquía, imágenes que captó en su gira de 1842.