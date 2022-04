¡Vuelve una de las ofertas más esperadas! Amazon rebaja de 42 a 25 euros el estuche de vapor para microondas de Lékué

Cocinar sano y diferente todos los días es un reto para los amantes de la cocina. Lograr que los nuestros menús diarios mantengan todo el sabor y los nutrientes sin añadir grasas en exceso, sal o azúcares no siempre es fácil y acabamos repitiendo recetas y aburridos de de comer siempre lo mismo. Sin embargo, hay herramientas que nos ayudan a elaborar recetas suculentas y sanas. Seguro que has oído hablar de las freidoras sin aceite que son todo un éxito.

Otro de los imprescindibles en nuestra cocina es una vaporera que nos preparar los alimentos de forma más saludable que fritos o hervidos. Además, con los modelos de silicona para microondas de Lékué, solo necesitas el recipiente con lo que ahorras espacio y energía. Los alimentos se cocinan de forma rápida y mantienen todas sus propiedades (¡y todo su sabor!). Además, en 20deCompras hemos encontrado un ofertón primaveral de Amazon que no te puedes perder. El estuche de vapor grande (de 1.400 mililitros) para 4 personas tiene una rebaja de casi 18 euros y puedes conseguirlo por 25 euros, cuando su precio original supera los 40.

Este estuche nos permite cocinar al vapor con facilidad recetas para toda la familia. Amazon

Por qué no lo puedes dejar pasar

Este estuche grande de vapor Lékué incluye una bandeja para que las grasas y líquidos se escurran durante la descongelación o el proceso de cocción. Además, podemos colocar vino, caldo, hierbas y otros condimentos debajo de la bandeja para aromatizar nuestros platos.

Al utilizar el microondas para la cocción al vapor son una opción muy económica ya que ahorra el 80% de la energía que utilizaríamos al usar el horno convencional

Esta vaporera es ligera y segura. Está elaborada con silicona alimentaria. Las asas se mantienen frías y no quema al sacarla del horno. Las tapas evitan salpicaduras y mantienen el microondas limpio y la cocina libre de olores.

