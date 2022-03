El modelo de Cosori por 100 euros y otros motivos para apostar por una de las freidoras sin aceite favoritas de Amazon

Que levante la mano quien todavía no tiene en su cocina una freidora sin aceite. Estos pequeños electrodomésticos han conseguido convertirse en la excusa perfecta para disfrutar de algún que otro capricho culinario sin remordimientos, puesto que, al preparar las distintas elaboraciones con aire caliente y poca grasa, consigue restar calorías al resultado. Otra de las prestaciones que han hecho de estos dispositivos unos de los favoritos de los foodies es que son muy versátiles en la cocina, ya que tan pronto nos permiten preparar una buena ración de patatas fritas como unas sabrosas galletas.

Ante estas prestaciones, no es de extrañar que los modelos más asequibles, aquellos que parten de 40 euros, estén prácticamente agotados en cuanto se repone su stock. Claro que, en 20deCompras te acercamos hoy una propuesta que, aunque requiere de una inversión más elevada que estos modelos básicos, te va a garantizar el éxito en la cocina: la freidora sin aceite de Cosori, una de las favoritas de los usuarios de Amazon, está hoy rebajada en el gigante del comercio online. De costar 129,99 euros, ahora puede ser tuya por menos de 100 euros. ¿Te animas a descubrir sus prestaciones?

Cosori, freidora sin aceite Amazon

Nuestras prestaciones favoritas

Capacidad, ¡para toda la familia! Uno de los puntos fuertes de este modelo es la capacidad que ofrece de cocinado, perfecta para que, en pocas tandas, podamos preparar la cena para toda la familia. Ofrece hasta 3,5 litros que, unidos a la potencia de 1.500 W que permite que el aire se caliente rápido, ponen a nuestra disposición un amplio recetario tan variado como rápido.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es la capacidad que ofrece de cocinado, perfecta para que, en pocas tandas, podamos preparar la cena para toda la familia. Ofrece hasta 3,5 litros que, unidos a la potencia de 1.500 W que permite que el aire se caliente rápido, ponen a nuestra disposición un amplio recetario tan variado como rápido. Sí a los programas preestablecidos . Esta freidora sin aceite ofrece 11 programas prestablecidos para que podamos cocinar cualquier ingrediente de forma rápida sin tener que prestar atención a programarlo, puesto que estos establecen valores de temperatura y tiempo para dar con el punto de cocción adecuado.

. Esta freidora sin aceite ofrece 11 programas prestablecidos para que podamos cocinar cualquier ingrediente de forma rápida sin tener que prestar atención a programarlo, puesto que estos establecen valores de temperatura y tiempo para dar con el punto de cocción adecuado. Muy (¡pero que muy!) fácil de limpiar. A diferencia de otros modelos del mercado, esta Cosori es completamente desmontable. Así, podemos sacar con facilidad el cestillo de cocinar (la parte que más se ensucia) para introducirlo en el lavavajillas, mientras que con un paño húmedo podemos limpiar el interior para retirar las posibles manchas o salpicaduras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.