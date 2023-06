Esta es la taberna de Madrid que sirve la tortilla de patatas favorita de Bizarrap

Ni 'Casa Dani' ni 'La Ardosa'. La tortilla preferida de Bizarrap, el productor musical del momento, se encuentra en el barrio madrileño de La Latina. Por lo que no es de extrañar que coincidiendo con que los próximos 16 y 17 de junio actúa en el festival Boombastic, en Madrid, el argentino se acerque hasta la taberna 'Juana La Loca' a comerse esta delicia tan propia de la gastronomía española. Así lo confirmó hace unas semanas durante una entrevista en el programa de una radio argentina 'Paren La Mano'. Pero fue un paso más allá, destacando que "viene muy cruda" y, además, afirmó que está "a otro nivel".

Pero, ¿qué tiene de especial esta tortilla para convertirse en la preferida de una de las estrellas internacionales más reconocidas por sus colaboraciones junto a Shakira o Quevedo? Pues bien, para responder a esta pregunta lo mejor es saber cuál es su receta, de la mano de la fundadora de este negocio familiar con más de 22 años de historia, Isabel Tocchetti que, a día de hoy, regenta junto a su hijo Filippo Bonasso, el cual ejerce de jefe de sala.

Cómo es la deliciosa tortilla española de 'Juana La Loca'

Sorprende por el uso de la variedad de patata monalisa, característica por su aspecto de piel lisa, de color amarillo suave y una gran cantidad de almidón, por lo que posee una de las menores cantidades de agua que puede tener una patata, algo que la hace muy conveniente para cualquier tipo de formas de cocinarla. También destaca la cebolla pochada, esto es, cocida a fuego lento en su propio jugo y con poca grasa, hasta que se ablanda y tuesta ligeramente. La tortilla, por cierto, está disponible a través de delivery a través de su web. La venden en formato de dos pinchos por 9 euros o entera por 24 euros.

Cómo hacer una tortilla de patatas poco hecha y jugosa

Lo cierto es que a la hora de hacer una tortilla de patatas es que no se necesitan muchos ingredientes, pero es de vital importancia adquirir ingredientes de primera calidad. En este sentido, elegir huevos camperos y patatas de temporada. Sin embargo, lo que muchos cocinillas no saben es que para preparar una tortilla dorada por fuera y poco cuajada por dentro es clave no batir con fuerza los huevos. Para ello, se aconseja usar una cuchara en vez del típico tenedor o las varillas.

Asimismo, a la hora de incorporar en un bol las patatas al huevo, si queremos que la tortilla quede poco hecha y melosa, el huevo deberá cubrir las patatas en un dedo y medio. Es decir, no debe quedar una pasta espesa. El siguiente paso es guardar esta proporción, ya que es la manera óptima de que quede una tortilla jugosa y deliciosa. Por último, pero no por ello menos importante, de nada sirve tener los mejores ingredientes y la mejor técnica si la sartén que utilizamos está en mal estado y la tortilla se pega. Para evitarlo, es recomendable invertir en una sartén antiadherente y de buena calidad que utilizaremos única y exclusivamente a la preparación de tortillas.