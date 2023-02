Estas con las cinco mejores tortillas de patata que podemos comprar en el supermercado

Sin ninguna duda la tortilla de patata es uno de los platos más populares de nuestra gastronomía que conquista paladares dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales, y que además, es el claro ejemplo de la magia de los productos más sencillos.

Unas patatas, unos huevos, un poco de cebolla si así lo prefieres, aceite de oliva y un pelín de paciencia es todo lo que necesitas para preparar una exquisita tortilla -además de técnica, que ya sabemos que en estas cosas más vale mañana que fuerza-.

Que sí, que no se tarda nada en preparar una tortilla, pero menos se tarda en sacarla de un plástico y terminarla en el microondas mientras hacemos cualquier otra cosa, no nos engañemos. Para esos días que tenemos demasiado jaleo, que no nos apetece cocinar o que vamos muy justos de tiempo, siempre podemos echar mano de una de las típicas tortillas de supermercado, donde podemos encontrar algunas variedades de lo más interesantes.

Ingredientes de primerísima calidad, valores nutricionales de lo más aceptables, sabores cada día más conseguidos... Estas son las mejores tortillas de supermercado según la OCU.

La Cocina de Senén, la mejor tortilla del súper

Según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, la de La cocina de Senén es la mejor opción que podemos encontrar en supermercados.

Su sabor y su buen aspecto es lo más destacable de esta tortilla elaborada con huevos camperos pasteurizados, aceite de oliva virgen extra, patata, cebolla, aceite de girasol y gelatina bovina. Tiene un precio de 12 euros el kilo, viene congelada y se debe terminar en la sartén.

La cocina de Aldi, el segundo puesto

Solo tiene un punto menos en la clasificación que La Cocina de Senén, por lo que se trata de una buenísima opción. Está elaborada con huevos y cebolla caramelizada, y según informan desde la OCU, es mucho más barata que la primera y su resultado es muy similar.

Se vende en un formato de 500 gramos y el kilo no supera los 4 euros. Bueno, bonito y barato.

Fuentetaja, la tercera mejor tortilla

Según la OCU, se trata de la tercera mejor tortilla que podemos encontrar en el supermercado, siendo su conseguido sabor su mayor virtud.

En cuanto a sus valores nutricionales, pertenece al rango C en la clasificación de Nutriscore, se comercializa en formato de 600 gramos y tiene un precio de 4,45 euros el kilo.

Tortilla de patata con cebolla de Aldi

La cuarta posición la ocupa la tortilla de patata con cebolla de Aldi que podrás reconocer por su logo en verde, y se trata de una tortilla de patata fresca y sin gluten.

Tiene un total de 146 Kcal por cada 100 gramos, y la podemos tener lista en 3 minutos al microondas.

Con cebolla y de Hacendado

La quinta posición la ocupa la tortilla de patata con cebolla de Hacendado que podemos comprar en Mercadona y que está elaborada con aceite de oliva y que consigue el sabor de una tortilla clásica de toda la vida.

Viene en un formato de 600 gramos y basta con calentarla entre 4 y 7 minutos para que esté en su punto.

