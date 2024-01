El restaurante de Murcia donde puedes probar pizzaburger, una espectacular combinación de pizza y hamburguesa

No todo es tortilla española, cocido madrileño o paella valenciana lo que cabe dentro de la gastronomía de España. Es representativo que cada región se defina por unas especialidades culinarias tradicionales y bien arraigadas en el tiempo, pero es inevitable confirmar que otras nuevas llegan para quedarse. Así ha sucedido con platos como el sushi, los tacos, la pizza y la hamburguesa, delicias culinarias que en todas las ciudades de España cada vez abundan más.

Paseamos por las calles de nuestro lugar de residencia y no paramos de ver aperturas de nuevos establecimientos, desde locales de comida rápida hasta restaurantes especializados en diversas áreas del mundo. Con todo esto no cabe la menor duda de que la gastronomía es uno de los sectores que más sufren el proceso de la globalización, porque hoy en día no es necesario irse a Estados Unidos para probar una buena hamburguesa, ni tampoco hay que trasladarse a Italia para saborear una sabrosa pizza. Lo mismo sucede con el sushi, la comida china y la mexicana. Todo esto lo tenemos disponible en España y al alcance de nuestras manos.

Yéndonos al sureste de España, nos encontramos con la región de Murcia, una de las que conforman la zona de "Levante" junto con la Comunidad Valenciana. Su abundante cocina de pescados, mariscos, arroces, carne de cerdo y productos de la huerta va mucho más allá, y es así que nos encontramos con un local que tiene como especialidad una combinación de pizza y hamburguesa. Vamos a conocerlo.

Así es Waitiki, un viaje al paraíso con la pizzaburger

Ubicado en el paseo Menéndez Pelayo número 3, Murcia, Waitiki es conocido por ser el primero en incluir la pizzaburger dentro de su carta, de lo cuál ha nacido su fama. Todas ellas están hechas con masa de pizza al horno de piedra, e incluyen guarnición de patatas fritas. "La Tiki" es una de las más populares, hecha con carne de angus, dos lonchas de queso cheddar, bacon ahumado y aros de cebolla a la cerveza.

Otras como la "cheese trufada" o la "cabramelizada" también son muy cotizadas por la clientela. La primera de ellas está elaborada con ingredientes como carne de angus, huevo campero frito, bacon, dos lonchas de queso cheddar y mayonesa de trufa negra. Y, por otro lado, la segunda incluye carne de angus, rulo de queso de cabra, cebolla caramelizada y cebolla crujiente.

Además de todas las variedades disponibles para crear la pizzaburger, el local cuenta con una amplia carta de entrantes. Desde las clásicas patatas fritas, pasando por los boniatos fritos, y llegando hasta las bacon cheese fries, los tequeños de queso y los aros de cebolla. Son las opciones perfectas para abrir el apetito, y para así degustar con más ganas la posterior pizzaburger.

Y ya para finalizar de comer, puedes pedir los tequeños de nutella y un refrescante cocktail para darle un acabado de diez a todo tu menú, ya sean los clásicos con alcohol o la opción sin ello.

