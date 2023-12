El restaurante de Madrid con estrella Michelin en el que menú cuesta solo 25 euros

En España contamos con una gran variedad de restaurantes con estrella Michelin. En ellos, podemos encontrar desde gastronomía tradicional de la tierra, hasta una cocina fusión, pasando por platos adoptados de otros países y sus culturas. Sin embargo, el cubierto no siempre es asequible para todos los bolsillos; pero en su intento por democratizar la comida de lujo, algunos chefs ofrecen menús más baratos y para todos los públicos.

Unos de ellos es el restaurante Adaly en Madrid. Reconocido por la Guía Michelin, brinda una experiencia culinaria excepcional con su menú de mediodía por un precio de 25 euros, que también incluye postre y agua.

Restaurante Adaly en Madrid: menú por 25 euros



Ubicado en el barrio de Salamanca (C. de Claudio Coello, 122, Madrid), la cocina de Adaly fusiona la tradición española con nuevas técnicas culinarias. Lo que más llama la atención de este local, además de la calidad, es la accesibilidad: su menú diario busca acercar la alta cocina a un público más amplio, con precios bastante razonables.

"Sabemos que buscas una cocina sincera, con raíces, con profundidad, con alma. Buscas sabores que saben evocar, un sitio donde charlar, un espacio donde disfrutar", así nos dan la bienvenida desde la web del restaurante. Con este objetivo, en Adaly ofrecen diferentes menús, entre los que destacan en menú degustación Adaly, por 75 euros; o el Esencia, por 50 euros.

En ellos, podemos encontrar algunos platos del chef Eduardo Guerrero, como el bacalao con espinacas a la crema y pistacho, lomo de ciervo con crema de calabaza y manzana, cordero a la mantequilla negra con cebolleta glaseada o corvina con salsa americana de carabineros, entre otros.

Sin embargo, no hace falta elegir el menú degustación para degustar algunos de los platos de Adaly. Si buscas algo más económico, desde el restaurante también ofrecen menú ejecutivo por un precio de 25 euros. Se puede disfrutar de martes a viernes (laborables) a mediodía e incluye agua y postre (o café). Eso sí, Esta opción debe solicitarse por teléfono y la disponibilidad es limitada.

Experiencia del chef Eduardo Guerrero

El chef Eduardo Guerrero, en los fogones de Adaly, trae consigo una gran experiencia forjada en las cocinas de El Bohío, el restaurante liderado por el televisivo chef Pepe Rodríguez. De allí, vemos algunas influencias manchegas y el gusto por la tradición.

"Un restaurante de ambiente bistró y sencilla decoración rústica-actual, llevado en familia, entre padre (Julio, al frente de la sala) e hijo (Eduardo, tras los fogones). Encontrará una carta, no muy extensa, que apuesta claramente por el producto a través de unas elaboraciones contemporáneas, pero de firmes bases culinarias, no en vano Edu Guerrero ha pasado varios años en El Bohío (Illescas) junto al mediático chef Pepe Rodríguez. ¡Cocina sincera con los sabores de siempre!", explican desde la web de la Guía Michelin.

