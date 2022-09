El restaurante de Barcelona que tiene camas para que los clientes echen la siesta

La siesta es una de las tradiciones españolas con más solera. Dormir un rato después de comer es un placer que está incluido en la rutina de muchas personas y una consecuencia natural de algunos alimentos, principalmente aquellos ricos en carbohidratos y proteínas, que producen mucho sueño al intensificar la producción de serotonina, un neurotransmisor que actúa en el cerebro regulando el sueño, entre otros aspectos. Asimismo, desde el punto de vista de la salud, varios estudios han apuntado que la siesta favorece la recuperación cardiovascular y mejora la capacidad de aprendizaje. Eso sí, no debe durar más de 30 minutos, ya que un tiempo mayor podría afectar a la regulación del sueño nocturno. Sin embargo, si se sale a comer fuera no suele ser posible disfrutar de una siesta... A no ser que vayas a un restaurante como Lobster Roll en Barcelona.

Este establecimiento ha habilitado unas íntimas literas en las que poder quedarse traspuesto sin pudor a miradas ajenas. Si un comensal se decide, tras disfrutar de un roll de marisco, el plato estrella de la casa (entre 8 y 12 euros), se le ofrece a cambio la posibilidad de una hora de descanso en uno de estos cubículos acolchados y de uso estrictamente individual, "no es compartible, bajo ningún concepto", explica a EFE Xiaoyong Chi, encargado de este curioso local.

Lobster Roll Barcelona (Muntaner, 22) abrió sus puertas el pasado junio, y junto a las preceptivas mesas y sillas del restaurante se encuentra el "Nappuccino Corner" con estos espacios de descanso, que ofrecen además alguna comodidad extra (los necesarios enchufes, una lamparita...).

Las literas para echar la siesta en el restaurante Lobster Roll de Barcelona. EFE.

Cuando los responsables del restaurante lo alquilaron, el local ya contaba con estos cubículos que inicialmente habían formado parte de una idea similar, un café donde poder descansar, y que sus promotores han convertido en esta minifranquicia (el "Nappuccino Corner") que tiene su primera experiencia como tal en el Lobster Roll barcelonés.

"Lo pudimos aprovechar. Con los propietarios de Nappuccino nos llevamos muy bien y hemos hecho con ellos la primera franquicia en España, somos los primeros. Los turistas lo suelen aprovechar mucho para descansar", comenta.

Aunque el "contrato" es por una hora, si no hay mucha gente en el local, al cliente se le permite una pequeña prórroga de "quince minutos o media hora más, dependiendo de la gente y de la cola porque esto está hecho para compartir, que lo pueda disfrutar todo el mundo, no queremos que alguien abuse y se quede todo el rato dentro y, sobre todo, no son para citas, es de uso individual absoluto", vuelve a recalcar Chi.

La siesta triunfa entre turistas y trabajadores de la zona

El encargado señala que a los extranjeros un concepto tan español como el de la "siesta" les resulta curioso y por eso "cuando un turista que lleva todo el día caminando por Barcelona, llega aquí con hambre, quiere comer algo, pero además puede descansar una hora, lo agradece mucho".

Desde su apertura, y tras la normal curiosidad inicial, ya cuentan con algunos clientes que lo han cogido como costumbre, entre ellos trabajadores de oficinas cercanas, sobre todo, los que viven fuera de Barcelona y han de madrugar para ir a la oficina, que comen aquí y luego, antes de retomar la jornada, se echan un rato para desconectar.

En cuanto a la comida, que al fin y al cabo es lo que cuenta cuando uno va a un restaurante, el Lobster Roll ofrece unas especialidades netamente norteamericanas, unos bocadillos de "marisco (bogavante, cangrejo, gambas) con un pan francés totalmente casero, un plato muy típico en la costa de EE UU", comenta el encargado, que remarca que este establecimiento es también el único que lo ofrece en la capital catalana.

Un restaurante de Huelva también incluye la siesta en el menú

Finca Alfoliz, del chef Xanty Elías Cedida

Finca Alfoliz (Huelva), comparte con Lobster Roll la posibilidad de echar una siesta. Eso sí, en un entorno todavía más tranquilo. Este restaurante dirigido por el chef Xanty Elías se ubica en una finca familiar de 10.000 metros cuadrados donde la naturaleza es la protagonista.

"Alrededor del restaurante generamos diferentes tipos de ambientes: un rincón para tumbarte directamente al raso y disfrutar del día o de una noche estrellada, una zona para jugar con los niños, los frutales y el huerto -donde ver cómo evoluciona la cosecha- y por último la zona de hamacas, exclusivamente para la siesta", explica el chef onubense en una reciente entrevista con 20minutos.

"Yo siempre quise tener un rincón para dormir la siesta porque mi padre siempre se sentaba tranquilo bajo la sombra de la parra. Además, es una forma de compartir esa filosofía calmada que te permite el contacto con uno mismo. Puede parecer un poco freak, pero estas cosas son las que nos emocionan y valoramos… O no, porque estamos en un mundo con tanto ruido y tan trepidante que nos cuesta mucho parar", añade.

Echar la siesta en unas hamacas paradisíacas en la sombra de un entorno natural sin igual es un privilegio exclusivo que ofrece este restaurante. Todo ello después de degustar platos de este chef con estrella Michelin como ceviche de corvina con tortilla de maíz del huerto, chuletón vegano o calabacines de 5kg que se realizan a la brasa y que se aliñan y especian.

