Así es el mejor tomate de España, un producto que estuvo a punto de extinguirse

Santa Cruz de Bezana (Cantabria) volvió a convertirse en la capital mundial del tomate los pasados 27 y 28 de agosto con la IV edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Bezana, en la que unas 10.000 personas recorrieron los 60 puestos participantes.

Durante esta feria se revelaron los ganadores de los Mejores Tomates del Mundo, un galardón que se entrega cada año y por el que luchan más de 220 variedades. El jurado estuvo compuesto por Aitor Buendía, periodista gastronómico; Juan Redondo, agricultor y director de Huerto esVida ; Pablo Gómez, presidente del Banco Municipal de Semillas de Bezana; Luis del Piñal, fundador de la Feria; y Alberto García, alcalde de Bezana. Entre todos, decidieron otorgar el premio al Mejor Tomate de España, por segundo año consecutivo, al tomate de Aretxabaleta, un pueblo de Guipúzcoa.

Este delicioso fruto enamoró tanto al jurado como a los asistentes y en el País Vasco no deja de recoger galardones. A día de hoy podemos disfrutarlo gracias a la labor de Koldo Zubizarreta, que lo recuperó de la extinción junto a los últimos cultivadores locales de su pueblo.

Se trata de un tomate de piel fina, semilla escasa y con un dulzor particular que encanta a los consumidores. También se le conoce como tomate rosado, morado o borracho de Aretxabaleta.

También durante la feria se entregaron otros galardones, como el nombramiento de las nuevas 'Damas de Rojo', un reconocimiento destinado a aquellas mujeres que trabajan en torno a la huerta desde distintos ámbitos (horticultoras, artistas, cocineras, escritoras, investigadoras…). Las damas de esta segunda edición fueron la chef Lucía Grávalos y la bióloga y agricultora Ana Rodríguez.

Lucía Grávalos y Ana Rodríguez, Damas de Rojo de esta edición Aires News Comunicación

El broche final al fin de semana lo puso la entrega de premios al ganador de la IV Ruta del Pincho de Tomate. El ganador fue Casa Vejo-Habitare con un Tatín de tomate de Bezana sobre hojaldre artesano con sardina ahumada.

La capital mundial del tomate

Es el cuarto año que se celebra esta feria, gracias a un equipo de más de 20 personas de distintas provincias que se ofrecen como voluntarios para que este proyecto salga adelante.

Para Luis Piñal, organizador de la feria y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, el balance no ha podido ser más positivo: “las cifras no dejan de crecer y de superar todas nuestras expectativas. Este año, en el que la climatología ha acompañado y en el que ya no hay restricciones COVID, la participación ha sido más grande que nunca. No hay duda de que esta feria ya es todo un referente en el panorama nacional y se ha convertido en una importantísima actividad dinamizadora para el comercio y la hostelería de la comarca, por la que vamos a seguir trabajando”.

Asistentes IV Feria del Tomate Antiguo de Bezana Aires News Comunicación

