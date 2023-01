Cuatro recetas que enfurecieron a Chicote en 'Pesadilla en la cocina': "Es como comer un trozo de plástico"

El equipo del programa Pesadilla en la Cocina junto a su presentador, Alberto Chicote, viajan por España probando los platos de restaurantes de todos los puntos del país. El programa está ya en su octava temporada y ha ayudado a cientos de restaurantes. Pero antes de entrar en acción, el chef debe probar primero la comida que se sirve en cada uno de los locales, para así poder valorar la estrategia.

Son muy pocas las ocasiones en las que los platos satisfacen a Chicote. En la mayoría de casos, los comentarios del chef demuestran la falta de calidad de los productos, la mala ejecución de las recetas o el descuido de los cocineros. Estos son algunos de los platos que han decepcionado el paladar del presentador.

Unas albóndigas exprés

El chef de Pesadilla en la Cocina visitó el restaurante El Cantábrico, un buffet libre situado en Cádiz en el que las condiciones eran algo cuestionables. Chicote quedó alucinado con los apaños con los que el cocinero solucionaba los problemas en cocina. "No me lo puedo creer", dijo el presentador.

Al acabarse los huevos con cebolla, uno de los platos que se ofrecían en el buffet, el cocinero del restaurante decidió improvisar un plato para sustituirlos. Cocinó unas albóndigas congeladas y, para la salsa, usó un cuestionable truco que dejó sorprendido a Chicote. El cocinero cogió una crema de verduras y le echó un poco de agua. "Ya tengo la salsa de las albóndigas" comentaba.

El resultado, según compartieron luego los comensales, fueron unas albóndigas que no satisficieron a los clientes. "Están crudas, la comida de mi gato está más buena", dice una de ellas.

Un arroz que parece plástico

En uno de los últimos programas de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote visitó el restaurante mexicano 'Pepe's Cantina', un local en el que el chef encontró problemas de abastecimiento, de higiene y de sabor. Su primer paso al llegar al restaurante fue hacer una cata de su cocina, tras la que hizo una valoración culinaria del establecimiento.

Según la opinión del chef, a los platos del restaurante les faltaba el "sabor México". De las opciones de su carta, Chicote probó la mazorca de maíz, los nachos y las costillas. Aunque estas recetas no convencieron al chef, lo que realmente le echó para atrás fue la guarnición, un arroz que acompaña a todos los platos. "Es como comerse un trozo de plástico", aseguró Chicote, comparándolo su textura con el mantel que cubría su mesa. "Está asqueroso y duro", dijo mientras lo probó, por lo que puede que a este producto le faltara tiempo de cocción.

Un menudo con demasiado aceite

En ocasiones, aunque un plato esté bueno, hay algún detalle que lo estropea por completo. Es lo que ocurrió con la cocina del restaurante El Palomo, cuyos platos fueron catados por el presentador de Pesadilla en la Cocina.

En este restaurante sevillano, el menudo y las manitas son la especialidad de la casa. Según cuenta el dueño, Antonio, a las cámaras del programa, el menudo se sigue cocinando siguiendo la receta que hacía su madre, el cual les enseñó a sus hijos hace cuarenta años.

Antes incluso de probar este plato, Chicote ya detectó el problema principal del mismo. "¿Ella le ponía tanto aceite como ese también?", le preguntó el chef al dueño de El Palomo. Aunque Antonio no supo contestar con exactitud, esta cantidad de grasa es lo que estropeaba el plato. "Está bueno", reconoció, pero no le convenció que tuviese "ese mogollón de aceite por encima".

Puntillitas "'mil sabores"

Durante otro de los programas, Alberto Chicote acudió al restaurante 'El Callejón', con la idea de probar algunos de los platos de su carta. Este restaurante cometió un error común en las grandes cocinas, que consigue estropear el sabor natural de los alimentos: utilizar aceite quemado, demasiado usado o de mala calidad.

Después de probar una ensaladilla rusa, que, según el chef, no estaba ni buena ni mala, Chicote procedió a probar las puntillitas. La primera impresión fue buena, aunque nada más probarla encuentró un gran problema. "No sé cómo están las puntillitas, me sabe todo al aceite quemado", comentó el presentador. Finalmente, las calificó como puntillitas "'mil sabores", pues se usó en su elaboración un aceite demasiado reutilizado.

