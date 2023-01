La primera chilaquería de Europa está en Madrid: un lugar para disfrutar de auténticos chilaquiles

¡Viva México y su gastronomía! Si eres fan de las gastronomías del mundo seguro que la de México la tienes más que controlada. Unos buenos nachos, el delicioso guacamole, burritos, fajitas, frijoles, micheladas para acompañar... ¿y los chilaquiles?

¿Chilaqué? Es probable que si no has tenido el placer de viajar a este país no te suene ni de lejos el nombre de este plato, a pesar de ser uno de los desayunos más populares a lo largo y ancho de México.

Para darle el protagonismo que merece este plato elaborado con una base de tortillas fritas cortadas, salsa picante, diferentes tipos de carne, queso y guacamole, entre otros ingredientes, Benditos Sueños ha abierto sus puertas en Madrid como un restaurante especializado en este platillo mexicano.

Un restaurante mexicano sin gluten

"Sabores, texturas y olores auténticos que solo se viven en las calles y hogares mexicanos, ahora en Madrid", aseguran desde la web de este negocio que ya tiene una sucursal en la calle San Bernardo y otra en pleno paseo de Castellana.

Este restaurante defiende los chilaquiles por encima de los nachos y así lo demuestra en su carta, donde a pesar de tener como especial este plato mexicano, también tienen otros productos típicos de la gastronomía mexicana: "Chilaquiles a tu gusto, tacos, guacamole recién hecho, micheladas reales y uno que otro antojo mexicano capricho de nuestros benditos clientes".

Si acudimos a por unos chilaquiles, podemos diseñar nuestro propio por 14 €. Además, podemos elegir entre cinco tipos de salsa, siete tipos de proteína y cinco guarniciones.

Como otras especialidades de la carta, encontramos las enchiladas verdes de pollo, las enfrijoladas hogareñas y los tacos.

