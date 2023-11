El nuevo mercado de Madrid que reúne restaurantes como Casa Dani, La Martinuca y Juancho's BBQ

Comida japonesa, peruana, colombiana, incluso griega, en España podemos encontrar una gran variedad de restaurantes enfocados en cualquier tipo de gastronomía, donde poder comer tu plato favorito sin ningún problema. Aunque hay quien opta por elaborarlos en su casa, ya sea una hamburguesa, una pizza, o incluso platos más elaborados como sushi.

El pasado miércoles 25 de octubre tuvo lugar la inauguración del Mercado de San Leopoldo en pleno corazón de Madrid para convertirse en una de las referencias gastronómicas. Se encuentra en la calle de San Leopoldo, 8, en Plaza de Castilla (líneas 1 y 10 de metro), cerca de las torres KIO.

Qué restaurantes podemos encontrar

El Mercado de San Leopoldo se encuentra en un edificio que antiguamente era una galería y ahora se ha convertido en un lugar donde disfrutar de la gastronomía castiza. Contribuye con el bienestar, el ocio y el desarrollo de la comunidad local. El mercado y los lazos entre los vecinos con algunos de los pilares de este novedoso concepto.

Ofrece una amplia variedad de propuestas de cocina local a través de varias marcas conocidas como Casa Dani, el famoso restaurante de Madrid típico por sus tortillas. En el año 2019 recibió un premio a la mejor tortilla de España. D'Agustto, una propuesta de pizzas hechas al momento. Döggo, donde realizan perritos calientes inspirados en recetas caseras. Juancho's BBQ, recibió un premio a la mejor hamburguesa del país.

La Martinuca, conocida por elaborar una rica tortilla española. Montchis, un local donde prima la tarta de queso artesanal. Trompo, con los tacos al pastor más populares de México. Yeggie, una apuesta para los que optan por comida vegana, saludable y sabrosa. Aunque en los próximos meses se incluirán otras marcas.

Interior del Mercado de San Leopoldo Mercado de San Leopoldo

Ideal para comer y para llevar

En todos estos puestos se puede pedir la comida que desee, bien para disfrutar en el local o bien para llevar. El espacio es ideal para realizar celebraciones, reuniones o una comida familiar. "Este mercado se enfoca en la experiencia "eat in", comprometiéndose con la calidad y la variedad de sus operadores, pero adaptándose a las nuevas tendencias de consumo con la opción de delivery o take away", según se afirma en la nota de prensa.

Según afirma Leopoldo Guzmán, director del Mercado de San Leopoldo: "Hemos logrado reunir en un solo lugar marcas que nunca habían estado tan cerca unas de otras, con el entusiasmo de llevar a la zona norte de la Castellana, lo que han estado ofreciendo durante años en Chamberí, zona Centro y Salamanca".

Interior del Mercado de San Leopoldo Mercado de San Leopoldo

Qué horario tiene

El local abre los lunes de 11:00 horas a 16:00 horas y los martes y jueves, por la mañana, de 11:00 horas a 15:30 horas y por la tarde, de 19:00 horas a 23:00 horas. Los viernes, sábados y domingos tiene un horario de 11:00 horas a 23:30 horas.

