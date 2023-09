Tres recetas fáciles que parecen muy elaboradas para sorprender a tus invitados

¿Hay algo más auténtico de la gastronomía en España que el jamón ibérico de bellota? ¿Y si lo fusionamos con una receta asiática tan demandada como puede ser el sushi? ¿O si 'tiramos' de gambas y las metemos en un pan broche dulce con alioli? Que no cunda el pánico. Todas las recetas que proponemos son tan espectaculares sobre la mesa, como sencillas de elaborar en la cocina. Sólo hay que seguir las instrucciones y tener los ingredientes a mano. Eso sí, la materia prima es fundamental: que sean naturales, de calidad y productos de los llamados de proximidad.

Para todos aquellos principiantes que tengan invitados, y no sepan por dónde empezar para ir más allá de los congelados que se fríen al momento, o los platos precocinados que sólo necesitan un calentón (pero que carecen de personalidad como para sorprender, y además no son saludables), hemos seleccionado tres recetas muy diferentes. Elijas la que elijas, prepárate a triunfar cuando lleguen los invitados, que pensarán que has hecho un curso de cocina acelerado en la mejor escuela gastronómica.

1. Receta de sushi de jamón ibérico

A medio camino entre la gastronomía asiática tan demandada en España en los últimos tiempos, y el producto español por excelencia, el jamón, te proponemos un mix cargado de nutrientes saludables que, además, no puede tener una presentación más sencilla y gourmet. Ten en cuenta que este plato tan original admite gran variedad de ingredientes como pueden ser el aguacate, pepino, zanahoria, frutas y verduras al gusto. No olvides que la imaginación en la cocina es un valor extra.

Sushi con arroz blanco y jamón ibérico de bellota. Carrasco

Ingredientes del sushi de jamón ibérico

2 tazas de arroz blanco

​2 tazas de agua

​vinagre de arroz

​una cucharadita pequeña de sal

​2 rodajas de melon cortadas muy finas

​Lonchas finas de jamón ibérico de bellota Carrasco

Hojas de lechuga limpia​

Así se prepara el sushi 'a la española'



Para elaborar esta receta, debemos preparar el arroz blanco cocido y dejarlo reposar para que pierda los restos de agua que pudieran quedar. ​A continuación, cortamos los ingredientes que queramos introducir en el sushi en pequeños cubitos (pepinos aguacate, zanahoria, pimiento…) Colocamos sobre la tabla de cortar una loncha estrecha de jamón ibérico de bellota, y sobre ella una hoja de lechuga del mismo tamaño. ​Sacamos con una cuchara grande lo que nos quepa de arroz blanco, y 'dibujamos' con él un rectángulo que ocupe la misma superficie que la loncha de jamón. ​Sobre esa 'fila' de arroz más o menos gruesa colocamos los trozos de las verduras crudas que queramos que rellenen el sushi. ​Enrollamos cuidadosamente los ingredientes hasta formar un roll y lo disponemos en una fuente rectangular, con un poco de salsa de soja dulce. ¡A disfrutar!

2. Sándwich de gamba blanca con alioli de ajo frito

El chef Carlos Moreno, del Café Comercial de Madrid, comparte con 20minutos un plato informal y de lo más resultón, elaborado en formato bocadillo (eso sí, de pan brioche dulce) pero con una presentación muy cool.

Sandwich de gamba blanca con alioli en pan brioche. iStockPhotos

Ingredientes del sandwich de gamba blanca

4 rebanadas de pan brioche

200 gr de gamba blanca cruda

2 dientes de ajo

Aceite de oliva suave

1 huevo

1/2 limón

Mantequilla

Brotes de ajo o cebolla para decorar

Elaboración del sandwich de gamba con alioli

Pelamos las gambas y las picamos con el cuchillo en trozos muy pequeños. Añadimos un poco de sal y unas gotas de zumo de limón. Laminamos los ajos y sofreímos hasta dorar con el aceite. Dejamos enfriar y hacemos una mayonesa simple utilizando los ajos y el aceite. Posteriormente, reservamos en la nevera. Por otro lado, untamos las rebanadas de pan con mantequilla y ponemos a la plancha hasta que estén doradas por las dos caras. Untamos un poco de alioli en cada rebanada y rellenamos con las gambas. Cortamos en 4 triángulos regulares el sándwich. Coronamos cada triángulo con algún germinado de ajo o cebolla, y un punto de alioli.

3. Lasaña de ternera para ocho personas

Si los invitados que esperamos son numerosos y de buen yantar, podemos 'echar mano' de esta estupenda receta que nos proporcionan los expertos de Sage, y que será lo suficientemente contundente para dejar satisfechos a los comensales. ¡Ah! Que nadie se asuste, que aunque parece muy farragosa, es muy fácil de conseguir siguiendo los pasos que enumeramos a continuación.

Receta de lasaña con carne de ternera. Getty Images/iStockphoto

Ingredientes de la lasaña de ternera

Para el relleno de carne:

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla grande bien picada

2 zanahorias cortadas en cubitos

2 tallos de apio

1kg de ternera picada

2 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

1 pizca de azucar

1200 g de tomates troceados en lata

170 g de pasta de tomate

12 g de hojas de albahaca picadas

Para la bechamel:

​80 g de mantequilla sin sal

80 g de harina común

1 l d leche entera

60 g de queso parmesano rallado

1 cucharadita de sal gruesa

Media cucharadita de pimienta negra

Para montarlo:

​12 láminas de lasaña

100 g de queso mozzarella rallado

30 g de queso parmesano rallado

Así se hace la lasaña de ternera



En una sartén a fuego moderado añade el aceite de oliva. Cuando esté caliente, incorpora la cebolla, la zanahoria y el apio. Cocina durante 5-7 minutos hasta que las verduras estén blandas. Añade el ajo y cuece durante 2 minutos más. Sube el fuego y añade la carne picada. Condimenta con sal y pimienta y remueve durante 4 minutos. Añade el vinagre y cocina hasta que se haya evaporado casi por completo. Añade el azúcar, los tomates y la pasta de tomate. Deja hervir a fuego lento durante 20 minutos. Retira la sartén del fuego y añade la albahaca. Derrite la mantequilla en una cacerola hasta que haga espuma. Añade la harina y cocina mezclando durante 1-2 minutos. Retira la olla del fuego y añade la leche poco a poco evitando que se formen grumos. Vuelve a colocar la olla en el fuego y deja hervir durante unos 10 minutos a fuego bajo. Retira del fuego y añade el parmesano rallado, la sal y la pimienta. En una fuente, añade ¼ de la carne de manera uniforme, coloca 4 láminas de lasaña y esparce ½ de la salsa de tomate seguida de la bechamel. Repite dos veces el proceso, de modo que la última capa sea la bechamel. Espolvorea los quesos por encima Coloca en la rejilla del horno durante 40 minutos a 180º, o en tu Smart Oven Air Fryer (selecciona la opción hornear a 175ºC/45 minutos). Deja reposar la lasaña durante 20 minutos antes de servir.

