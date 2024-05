Las hamburguesas que sí o sí tienes que probar si vives (o visitas) Madrid

Bien es sabido (y pondríamos la mano en el fuego) que muchos amantes de la carne quedan fascinados por una única cosa en común, la hamburguesa. Este plato, cuya fama en Estados Unidos puede crear confusión con respecto a su originalidad, siempre nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Ya sea en la infancia, o en una noche en la que hayamos salido y quisiéramos algo para recenar, muy pocos pueden resistirse a sus encantos, y en España es algo que lo sabemos a la perfección.

Madrid posee muchos restaurantes especializados en hamburguesas. No solo hablamos de Vicio o Goiko, también existen otras marcas cuyas versiones de este plato de orígenes alemanes están, más que buenos... ¡Riquísimos!

Por ello, nuestro deseo hoy es el de que comiences a explorar nuevos territorios y pruebes las 'burgers' de las siguientes marcas que te proponemos y que se encuentran en Madrid . Don't worry, las disfrutarás como un niño pequeño... ¡Palabra!

Hamburguesería Don Oso

Si has vivido tu etapa universitaria en la zona de Moncloa-Argüelles, seguro que has oído el nombre de 'Don Oso' en más de una ocasión. Posee dos locales en el barrio (también otro cerca de Sol) y elaboran las hamburguesas al momento. En cuanto termines cualquiera de ellas, acabarás sin hambre y tu bolsillo no habrá sufrido, ya que cuestan menos de 10 euros.

BDP Burger

La marca BDP Burger tiene varios locales repartidos por la comunidad, y la carne que usan proviene de su propio ganado, algo que se aprecia en el sabor de sus hamburguesas. Además, tienen más platos como ensaladas, steak tartar y alitas.

Restaurante Sessions, de Hard Rock Hotel

El restaurante de uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid es un auténtico viaje a Estados Unidos, con una carta donde las hamburguesas son las protagonistas. Este local es conocido también porque creó junto al futbolista Messi una 'burger' inspirada en la milanesa, pero la estrella del menú es la Tennesse, que lleva pollo crujiente, bacon, queso cheddar y cebolla caramelizada.

Hamburguesería Pink's

En el mundo de las hamburguesas 'smash', este nombre ha comenzado a resonar con fuerza en el centro de Madrid. Los menús salen a buen precio, como el 'smash combo', que cuesta menos de 15 euros e incluye una 'burger', patatas con salsa y bebida. Sí, están deliciosas y... ¡para chuparse los dedos!

MONO

Aunque no tenga un local propio, puedes pedir a domicilio las hamburguesas de Mono, una marca que nació en el País Vasco y que tuvo claro que quería conquistar también Madrid. Están inspiradas en la ciudad de Nueva York de los años 50. Usan pocos ingredientes, pero consiguen hacer una 'burger' con clase y mucho, mucho sabor.

