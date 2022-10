Los 25 mejores restaurantes de Europa, según las reseñas de los viajeros en TripAdvisor

Ya sea fuera o dentro del país, cuando sales de tu entorno habitual y quieres buscar un restaurante donde comer, buscas opinión en las reseñas de otros comensales para tener una primera impresión del lugar que estás a punto de elegir.

Sin duda, TripAdvisor es uno de los portales de referencia en lo que a opiniones de viajeros y comensales se refiere, por lo que su lista Travelers' Choice 2022 Best of the Best es una buena guía para encontrar los mejores restaurantes del mundo según sus usuarios.

Estos son los 25 mejores restaurantes de alta cocina del mundo, según los usuarios de TripAdvisor.

El restaurante Old Stamp House - Reino Unido

En Ambleside, Reino Unido, encontramos este restaurante de alta cocina que ocupa la primera posición de los mejor valorados según los usuarios de TripAdvisor.

"El restaurante muestra una cultura gastronómica única influenciada durante mucho tiempo por el paisaje y, aunque muchos no se dan cuenta, también está enormemente influenciada por su comercio marítimo con tierras lejanas en las Américas, el Caribe y la India", aseguran desde este restaurante, donde "los platos históricos de Cumbria aprovechan al máximo una gran variedad de especias importadas, como pimienta, macis, jengibre, azúcar y ron, traídas a estas costas a través de los históricos puertos costeros de Whitehaven y Maryport, este último sinónimo de la icónica White Star Line de la fama del Titanic".

Oro Restaurante - Brasil

Fundado en 2010 y ubicado en Río de Janeiro, "Oro tiene una trayectoria marcada por muchos premios, innovaciones y revoluciones en la escena gastronómica brasileña. Premiado como mejor restaurante en numerosas e importantes publicaciones del panorama gastronómico, el restaurante fue contemplado, en 2015, con una estrella en la Guía Michelin y en 2018 obtuvo su 2ª estrella. En 2016 ganó en tres categorías en los premios Veja Rio Comer e Beber: Cocinero del Año, Mejor Contemporáneo y Sumiller del Año", aseguran desde el restaurante.

Madonnina del Pescatore -Italia

Este restaurante de Senigallia es un lugar donde la tradición abraza la experimentación, un escenario donde nunca se detiene su arte culinario local, extraordinariamente dinámico y eternamente joven.

Martín Berasategui - España



En la cuarta posición encontramos uno de los restaurantes del chef Martín Berasategui, el que lleva su nombre en el municipio de Lasarte Oria. Con nada menos que 12 estrellas Michelin, Berasategui es el chef español con más reconocimientos en la guía de neumáticos francesa, con una cocina de vanguardia sin perder sus raíces.

El Xato - España

En un pueblo de la provincia de Alicante llamado La Nucía encontramos este centenario restaurante que es un auténtico emblema en la zona.

"En El Xato creemos que debemos ofrecer todo aquello que envuelve a un buen servicio, a una buena cocina, y a una sobremesa en la que el tiempo se detiene. Por ello ponemos a su disposición una carta de platos confeccionados según los productos de temporada, creando platos innovadores, pero sin perder nuestras raíces, suculentos; cargados de sabor y composición equilibrada", definen su cocina desde El Xato.

Ristorante Villa Crespi - Italia



En Orta San Giulio encontramos este restaurante con 2 estrellas Michelin ubicado en un restaurante 5 estrellas. Lujo sobre lujo. En él, el chef Antonino Cannavacciuolo hace los honores

Su cocina está inspirada en la tradición de su tierra natal, Campania, y de adopción, el Piamonte, y en la sencillez de los sabores de la casa. "Ofrece una cocina siempre sorprendente, caracterizada por el uso de excelentes materias primas en una armoniosa fusión de pasados y presente para una cocina mediterránea-creativa cautivadora y apasionante", aseguran desde el restaurante.

Les Plaisirs Gourmands - Francia

En Schiltigheim encontramos este restaurante que ocupa la séptima posición con una cocina personal e inesperada.

"El Chef trabaja principalmente con productores locales que lo apoyan en su búsqueda de la excelencia. La carta de vinos otorga un lugar privilegiado a los viñedos alsacianos más bellos, pero también a los suculentos néctares de Borgoña", confiesan desde el mismo local.

Sachi Heliópolis - Egipto



En la capital egipcia encontramos reconocido como el mejor restaurante del país por la lista The 50 Best Restaurants. Este restaurante ofrece un menú completo y atractivo en "un espacio acogedor donde los huéspedes pueden disfrutar de un distinguido conjunto de sabores seleccionados de un menú curado mediterráneo-asiático inspirado en nuestros viajes por el mundo", aseguran desde el propio restaurante.

Auberge Du Vieux Puits - Francia



En Fontjoncouse se encuentra este restaurante que ocupa la novena posición en la lista elaborada por TripAdvisor. Allí, Gilles Goujon, distinguido Chef con 3 estrellas en la Guía Michelin, transporta a sus comensales gracias a la fuerza de los gustos asertivos.

"En los platos, los contrastes son apasionantes. El refinamiento de las presentaciones y la apariencia lúdica de los platos se encuentran con sabores francos, ricos en carácter y que demuestran el resultado de un trabajo extraordinario", confiesan desde el restaurante.

Paul Ainsworth at Number 6 - Reino Unido

"Nuestro restaurante con estrella Michelin está ubicado en una hermosa casa georgiana en el corazón de Padstow. Servimos comida británica moderna con un enfoque en productos de Cornualles de origen local", describen el local desde el propio restaurante.

La Colombe - Sudáfrica



En Constantia encontramos este restaurante para el que los usuarios de TripAdvisor piden poder otorgar seis estrellas, destacando la calidad de la comida y la amabilidad del servicio.

Restaurante Origem - Brasil



En Salvador, Brasil, encontramos este restaurante que ocupa el 12º puesto de la lista. Allí los chefs Fabrício Lemos y Lisiane Arouca hacen los honores con un concepto donde la originalidad es la palabra que define este lugar, que rescata la identidad gastronómica de Bahía.

The Grove - Nueva Zelanda



En centro de Auckland encontramos este restaurante que "sirve comida moderna de Nueva Zelanda y ofrece comidas de degustación que cambian con frecuencia según la temporada y la disponibilidad del mercado, ofreciendo opciones vegetarianas y veganas completas", aseguran desde el restaurante.

Sails Restaurant - Nueva Zelanda

En la misma ubicación pero tan solo un puesto más abajo en la lista, encontramos este restaurante neozelandés que asegura captar las vistas de la ciudad como ninguno.

Según aseguran desde Sails, "durante las últimas tres décadas, el restaurante ha forjado su reputación como uno de los mejores restaurantes de Nueva Zelanda a través de una creencia inquebrantable de usar solo los ingredientes más frescos, los chefs más talentosos y un personal de servicio profesional".

Maison Pic - Francia

Tres generaciones han pasado por este restaurante, y tres estrellas Michelin han conseguido conservar. Fundado en 1889, Maison PIC está íntimamente ligada a la gastronomía francesa encarnando un estilo de vida francés.

Ristorante Don Alfonso 1890 - Italia

En el puesto número 16 encontramos este restaurante ubicado en Sant'Agata sui Due Golfi, que con dos estrellas Michelin, es el espejo de una filosofía que innova respetando la cultura milenaria y las tradiciones gastronómicas de la Península de Sorrento y la Costa Amalfitana.

Akira Back - Tailandia

En la capital tailandesa se ubica este restaurante donde "trasciende la cultura y las convenciones con su cocina inventiva que es asiática de corazón e internacional en mente, elaborada con pasión gastronómica por el chef Akira Back".

Maido - Perú

El puesto 18 lo ocupa Maido, un restaurante de la capital peruana que está en movimiento constante y que es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants.

Lahaina Grill - Hawái

El que para algunos es el mejor restaurate de Maui, ocupa nada menos que el puesto 19 en la lista con una comida excepcional y un servicio fantástico.

5 - Alemania

Ocupando el puesto 20 encontramos en Stuttgart en restaurante 5, un lugar cosmopolita donde disfrutar con todos los sentidos de una experiencia diferente.

Chila - Argentina

Con Andrés Porcel y Pedro Bargero a la cabeza, este restaurante de Buenos Aires ocupa la posición 21 de la lista, con una cocina donde la tierra, el agua, el mineral, la verdura y la proteína tienen su lugar en la carta.

Summer Pavilion - Singapur

"Con una estrella Michelin por sexto año consecutivo, Summer Pavilion ofrece auténtica cocina cantonesa en un entorno sofisticado inspirado en un jardín chino, que cuenta con vajilla pintada a mano, seis comedores privados y una selección de tés especiales de Tea Bone Zen Mind", se definen desde el local.

Tin Lung Heen - China

Con dos estrellas Michelin, este restaurante de Hong Kong ocupa el puesto 23 de la lista y es una auténtica sensación. "Con vistas a Hong Kong desde el piso 102 del ICC de Kowloon, Tin Lung Heen celebra la cocina tradicional cantonesa en un ambiente elegante. Los platos, incluido el dim sum, se combinan con tés exquisitos, y los menús de degustación de seis platos muestran la hermosa presentación y la ejecución cuidadosa que le valieron al restaurante sus estrellas Michelin", aseguran desde el mismo local.

Mandarin Grill + Bar - China

Le sigue en la lista otro restaurante de Hong Kong que utilizando los mejores ingredientes orgánicos y productos de temporada, ofrecemos una interpretación fresca y emocionante de los clásicos de la parrilla.

Restaurante 1621 - Colombia

Cerrando la lista encontramos este restaurante de Cartagena cuyo nombre hace honor a los 400 años de historia del local, donde el chef invita a deleitar un menú degustación y a experimentar con los mejores productos locales, una cocina de detalle y llena de sorpresa para vivir un momento inolvidable.

