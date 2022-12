Las churrerías más populares de España: esta es la ruta que debes hacer para probar los mejores churros

Hemos de dejar claro, ante todo, que cualquier época del año y cualquier momento del día es bueno para tomar unos deliciosos churros. Un domingo de invierno para desayunar en casa calentito o para merendar en cualquier calle de la ciudad, o una madrugada de verano volviendo a casa a horas sospechosas. Da igual cuándo y cómo los comas, el caso es que los comas.

A pesar de que no existe una temporada ideal para comer -o más bien para no comer- churros, es innegable que en invierno, con el frío, son una auténtica delicia. Seguro que tienes tu churrería de referencia, aunque si viajas y no sabes dónde comerte unos buenos churros, te proponemos una lista de algunas de las churrerías más populares del país.

De churro en churro

Si pasas por Madrid y buscas comer churros con chocolate, sin duda San Ginés es el sitio que estás buscado. Se trata de uno de los establecimientos más clásicos de la capital, que abrió sus puertas en 1894 y se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación para los amantes de los churros con chocolate.

En Barcelona, una de las churrerías de referencia es Layetana. Con una ubicación ideal en el centro de la ciudad y su propia receta, es uno de esos lugares a los que siempre hay que volver si queremos comer buenos churros en la ciudad condal.

En Valencia, una de las churrerías más populares es la Horchatería Chocolatería Santa Catalina, pero no solo de horchata vive este lugar, los churros con chocolate también son su especialidad.

En el caso de Málaga, uno de los locales más populares para tomar chocolate con churros es Churrería La Malagueña, cuya especialidad son los tejerinos, una variedad de los churros muy típicos de esta tierra que podemos probar en esta churrería del centro de Málaga.

Si vas a pasar por Zaragoza, La Fama es uno de esos lugares por los que hay que hacer una parada. O bien sea porque has salido de fiesta por el Casco y te apetece desayunar, o porque quieres disfrutar de unos churros con chocolate a una hora más decente.

En Bilbao, Café de Arenal es uno de los lugares más populares de la ciudad cuando de comer churros se trata. Frente a la iglesia de San Nicolás encontramos esta cafetería que es un auténtico referente en la ciudad.

