El producto gallego que impresiona al chef británico Gordon Ramsay

Se podría decir que, mediáticamente hablando, Gordon Ramsay podría ser el equivalente a Jordi Cruz o a Alberto Chicote, aunque culinariamente hablando, pocos consiguen aproximarse a la liga espacial en la que juega este chef británico.

Gordon Ramsay es uno de los cocineros de las versiones norteamericanas de Masterchef y de Pesadilla en la Cocina, un amante empedernido de la cocina que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha conseguido nada menos que 17 Estrellas Michelín.

El chef ha aprovechado el rodaje en Santiago de Compostela de su programa Road Trip, de HBO, para conocer algunos de los restaurantes de la ciudad y probar alguno de los productos más típicos, que le han dejado completamente impresionado, según publicó Ramsay en sus redes sociales.

Durante su paso por la capital gallega, el chef británico aprovechó para cenar en uno de los restaurantes de moda de la ciudad: Abastos 2.0. Allí, Gordon tomó el menú normal de restaurante, que más tardé alabó en sus redes sociales: "Some of the freshest seafood in Spain is in Santiago… well done Abastos 2.0. The most amazing scallops". (Algunos de los mariscos más frescos de España están en Santiago… bien hecho Abastos 2.0. Las voladeiras más increíbles).

Volandeiras, la versión 'low cost' de las zamburiñas

Sin duda las zamburiñas y las vieiras son algunos de los mariscos que, si visitas Galicia, te vas a encontrar prácticamente en todas las cartas, aunque en muchas ocasiones lo que vas a acabar comiendo realmente son volandeiras, un marisco muy similar, pero más barato y de sabor menos intenso.

Las volandeiras son una especie de molusco bivalvo que pertenece a la misma familia que las zamburiñas y las vieiras, pero sus valores organolépticos son más pobres y se nota al probarlas. Tradicionalmente, unas y otras, se preparan mucho a la plancha o también al horno.

La zamburiña tiene más sabor porque crece de una manera más lenta, ya que para tener el mismo tamaño, mientras la volandeira necesita un año, la zamburiña necesita dos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.