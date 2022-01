En su tercera acepción, la Real Academia Española define la palabra 'hamburguesa' como una "pieza de carne picada aplastada y con forma redondeada, mezclada con diversos ingredientes, que se hace a la plancha, a la parrilla o frita", y en la cuarta como el "bocadillo que se hace con una hamburguesa", pero quienes hayan hincado el diente a este sándwich de origen americano saben que hay mucha más vida dentro de esas once palabras.

Con las hamburguesas no pasa que hemos tendido a definir el todo por la parte, y mientras que realmente la hamburguesa es la pieza de carne, cuando utilizamos esta palabra lo hacemos para hacer referencia a ese emparedado con diferentes ingredientes y salsas que nos transporta al séptimo cielo culinario.

Se nos hace muy difícil imaginarnos la comida rápida sin este plato que ha conquistado los paladares más exquisitos recorriendo el mundo para ponernos el estómago un poquito más feliz. Hamburguesas existen muchas, sí, y detrás de esa palabra no puede ir nada malo, pero también pueden caber cosas muy pero que muy buenas.

Seguro que tú también tienes tu hamburguesería referente de batalla donde por un módico precio comer una exquisita hamburguesa en cualquier momento, pero también tienes fichadas aquellas hamburguesas gourmet por las que optas en momentos más especiales.

Con las hamburguesas pasa que por su sencillez -que no simpleza- es un plato al alcance de todos, y puedes elaborar un producto de calidad con los mejores ingredientes a un precio muy competitivo.

Si hay alguien que sabe -y mucho- de calidad de productos y de cómo manipularlos es Aleix Puig. Este chef catalán nos dejó claro en su paso por MasterChef 7 su destreza entre fogones que ahora pone en práctica en Vicio, su cadena de hamburguesas con las que ha triunfado en Barcelona y que llega a Madrid este viernes 14 de enero.

El 'vicio' de un ganador de MasterChef

Es muy difícil encontrar una hamburguesa que no te vaya a gustar, eso es así, pero si el plato está ideado por el ganador del talent show culinario más famoso de nuestro país, somos capaces de meter la mano al fuego con los ojos cerrados de que esa hamburguesa, va a estar exquisita.

Esa misma regla de tres deben haber utilizado todos los fanáticos de Vicio, el restaurante de hamburguesas de Aleix Puig, ganador de MasterChef 7, que han hecho de estos bocados los más famosos de Barcelona y ahora desembarca en Madrid con un servicio de delivery para mejorar aún más la oferta culinaria de esta ciudad.

"Vicio es un negocio donde el 90% de la venta es digital, aunque tenemos un pequeño local en el centro de Barcelona. Cuando alguien pide comida, lo que busca es una experiencia en casa, y eso es algo que con la pandemia se propulsó mucho más. Por eso cuando comenzamos a diseñar el menú de Vicio lo hicimos con hamburguesas al estilo americano, con ingredientes de mucha calidad empacados en la marca. Somos fanáticos de la comunicación y del marketing y creemos el 180 grados de la experiencia es el producto, pero los otros 180 son la comunicación. Una cosa sin la otra no tiene ningún sentido", nos cuenta Aleix como unas primeras pinceladas sobre lo que es Vicio.

Vicio es una auténtica experiencia, por lo que buscan cuidar desde los ingredientes hasta el packaging. Vicio

Aunque el peso importante de Vicio se lo lleva el servicio de delivery, en plena vía Augusta de Barcelona podemos encontrar Vicio Store, un pequeño escaparate de lo que la marca de hamburguesas nos ofrece donde podemos quedarnos a disfrutar del placer que es comerse uno de estos bocados.

Al igual que en los otros dos locales que la cadena tiene en Barcelona, su llegada a Madrid también será exclusivamente en servicio de delivery, que se podrá disfrutar a través de la app Glovo.

Comida gourmet al alcance de todos

"Si la hamburguesa tiene algo que me fascina es que es el producto más versátil del mundo", comenta el fundador de Vicio sobre su apuesta por este tipo de comida. "La hamburguesa es democrática a más no poder: hemos visto desde Paris Hilton comerse una hamburguesa hasta cualquier presidente de los Estados Unidos; le gustan a mi abuela de 80 años y a mi sobrina de 10, y te la comes el 15 de enero y el 15 de agosto. La hamburguesa es una maravilla. Si te paras a pensar, la hamburguesa junto con la pizza son de los pocos productos que no entienden de ninguna norma".

El cocinero confiesa que al ganar MasterChef la gente da por hecho que te vas a dedicar a la alta cocina: "Parece que por ganar el programa te vas a dedicar a una cocina muy elitista y para gente de clase alta que va a poder pagar cierta cantidad por un menú, pero yo quería hacer algo que la mayoría de la gente pudiese comer, que no entienda de bolsillos".

"La gente hoy en día busca comida de muy buena calidad envuelta en una marca muy chula, porque a día de hoy todos compramos marcas. Nosotros trabajamos para que cuando tú estés en tu casa no pienses "quiero una burger", sino que piensas que quieres una Vicio", confiesa Puig.

Nueve hamburguesas, tres patatas, cinco shakes y dos postres

"Como decía Pep Guardiola: lo complejo es jugar fácil al fútbol. Pues lo complejo para mí en la comida es que con pocos ingredientes consigas resultados muy ricos", bromea el creador de Vicio sobre la oferta de comida que podemos encontrar bajo su marca.

Pan de brioche, carne muy sabrosa de la tierra e ingredientes frescos cada día del mercado bajo una marca que es una auténtica revolución; he ahí las claves del éxito de Vicio.

"Si vamos a hacer una hamburguesa que sea una hamburguesa", enuncia Puig. "Una hamburguesa que lleva foie, mermelada de higos, dos anchoas por encima y caviar, no sabemos si va a estar bueno pero está difícil. Al final una hamburguesa es un buen pan, una buena carne, un buen queso y una buena salsa de la casa", confiesa el ganador de MasterChef 7.

Desde la cheeseburger, a la bacon cheeseburger, a una barbacoa, pollo crujiente, opciones veganas, trufada o una ibérica. "Al final esto no es una delicatessen, esto es una hamburguesa así que cógelo con las manos", comenta Aleix Puig sobre la sencilla pero exquisita oferta de Vicio.

"Tenemos las hamburguesas de siempre, dos opciones veganas que van como un tiro y dos más gourmet, que son la trufada, que es de las top ventas y que consiste simplemente en el pan, la carne, una salsita de trufa y un huevo frito, que para mí la yema es la mejor salsa del mundo, y la ibérica, que elaboramos con una mayonesa de tomate seco, buena carne y jamón", comenta el chef sobre algunas de las hamburguesas más populares de Vicio.

En cuanto al acompañamiento, Aleix nos enumera los tipos de patatas que podemos encontrar: "Tenemos unas fries normales, unas fries especiadas de la casa, unas bacon cheese fries, con un queso ahumado y otras con trufa".

Además de esto, en Vicio podemos pedir cinco tipos diferentes de shakes, clásicos como Oreo, caramelo, galleta María, fresa o chocolate con avellana y dos postres 100% caseros: "Hacemos un tiramisú de Oreo 100% casero que elaboramos nosotros con la masa con el mascarpone y demás, y luego tenemos un cheesecake de Nutella que es un pastelito pequeño y está muy rico".

Además de las hamburguesas y las fries, Vicio ofrece cinco shakes diferentes y dos postres 100% caseros: tiramisú de Oreo y cheescake de Nutella. Vicio

El talento de un auténtico as de la cocina -demostrado delante de toda España-unido a uno de los paltos más populares y deliciosos del mundo entero es sin duda la clave del éxito de Vicio: "La gente no pide comida en casa para nutrirse, sino que la experiencia que tienen en un restaurante la quieren tener en casa, y aunque sea una hamburguesa todos buscamos que el packaging no sea muy apurado, que nos den alguna coletilla de marketing como pegatinas, que lo que he visto en redes tenga sentido con lo que está trayendo el rider... y todo esto tiene mucho sentido cuando pegas el primer bocado a tu comida y es lo que te esperas", confiesa Aleix Puig sobre las claves del éxito de sus hamburguesas.

Desde que vendiesen su primera hamburguesa en octubre de 2020 hasta la fecha, la marca no ha parado de crecer, y tiene pinta de que aún les queda camino por recorrer, porque es ver una foto de sus hamburguesas y poder asegurar que, antes de hincarle el diente, ya tenemos vicio de Vicio.