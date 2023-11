El restaurante de Alicante ambientado en Studio 54: así es este local que cambia de temática cada año

Hay quienes aseguran que no has visitado Alicante si no has pasado por El Portal, y es que, sea el día que sea, si algo ocurre en la ciudad, está ocurriendo en este restaurante que ya leva 15 años reinventándose para no bajar nunca de la cresta de la ola.

Aunque Carlos Bosch, el dueño y creador de El Portal se formó y desarrolló su carrera profesional en el mundo del marketing, el gusanillo de la hostelería siempre le había picado ya que era de buen comer y beber. Hasta que se le presentó la oportunidad y decidió meterse de lleno: "La hostelería me gustaba y era una puerta caliente para conocer nuevos clientes, hasta tal extremo que me fue tan mal con el jefe que tuve que dejé mi profesión de marketiniano y me dediqué a la hostelería", confiesa el hostelero.

El Portal decorado como Studio 54.

"En Madrid conocía a Sergio (el chef), y le dije que tenía un local maravilloso, que no sabía si venderlo. Le dije que viniese, lo viese y decidiese. Él me dijo que podíamos hacer algo diferente, rompedor, y creamos El Portal hace ya 15 años. La hostelería me parece un sector maravilloso y no quiero salir de él. He encontrado todo lo que me gusta y me divierto un montón. Me gusta comer, me gusta beber, hago vinos… lo tengo todo y traigo toda la experiencia anterior", nos cuenta su historia Bosch.

De tendencia en tendencia

"¿Que qué es El Portal? El Portal puede ser lo que tú quieras", asegura Sergio Sierra, el chef de este local que no deja indiferente a nadie. Dice Carlos Bosch que solo hace falta mirar alrededor y estar pendiente de las tendencias para darse cuenta de que vuelven los flecos, vuelven las lentejuelas y vuelven los brillos, un carro al que él, como marketiniano de formación y hostelero de profesión, por supuesto piensa subirse, y por ello la nueva temporada en El Portal está inspirada en Studio 54.

Mientras que, hasta hace apenas una semana, era el mítico Lawrence de Arabia quien controlaba el cotarro e inspiraba tanto la carta, el ambiente y la decoración de El Portal, que se había convertido en una auténtica jaima, ahora la fiesta y el desenfreno del New York de la década de los 70's se convierten en los protagonistas de la gastronomía alicantina.

De la decoración a la carta pasando por la música

Cuando decimos que El Portal se ha convertido en Studio 54 no es cuestión de haber decorado el espacio con cuatro brillos y dos bolas de discoteca, sino que absolutamente todos los factores que entran en juego a la hora de cambiar el ambiente han sido minuciosamente estudiados y modificados.

En lo que a la carta se refiere, es el chef Sergio Sierra quien, desde sus comienzos, trabaja para darle una vuelta a la carta cada año acomodándola a la temática que toque sin perder la esencia de El Portal, con un producto de primera y un saber hacer impecable.

Sergio Sierra, chef de El Portal.

Aunque en la nueva carta podemos encontrar platos elaborados exclusivamente para la ambientación de este año, también podemos disfrutar de los grandes clásicos de El Portal, que resisten férreos al paso de los años y siempre son un acierto aseguro.

Cuando de disfrutar de la experiencia completa se trata, además de la decoración, factores como la iluminación o la música juegan un papel fundamental. Y ahí está Samuel Ivorra para meternos en materia.

Samuel es el director artístico tanto de El Portal como del resto de restaurantes del grupo. Su trabajo no es mera colaboración, sino que se trata de un dj en plantilla que elabora y ejecuta de manera metódica y minuciosa la lista de música que nos va a hacer vivir la experiencia al máximo. Mientras que la cabina del dj de una discoteca se encuentra alzada y aislada, la de Samuel en El Portal se encuentra en mitad de la barra, entre la zona del producto y la de coctelería.

La primera embajada Krug de España

En El Portal no solo se come bien, también se bebe de categoría, y es que este restaurante ubicado en el número 2 de la calle Bilbao de Alicante fue la primera embajada Krug de España, por lo que es un auténtico templo del champagne de nuestro país.

Además de un fanático del marketing, Carlos Bosch es un sibarita del mundo de la gastronomía, y eso es algo que también se refleja en las cartas de sus restaurantes, tanto en la de comida como en la de bebida.

El Portal ofrece al cliente más de 500 referencias de vinos y, aunque en la actualidad podemos encontrar más embajadas Krug repartidas por nuestro país y por el mundo, El Portal presume de haber sido la primera en España. Siempre abriendo camino.

