Talavera dice adiós a su estrella Michelin: ¿dónde abrirá Carlos Maldonado su nuevo restaurante?

"No tenía un rumbo fijo, deambulaba de una profesión a otra hasta que descubrí mi pasión". Así explicaba Carlos Maldonado su historia de amor con la cocina. Decidió presentarse a Masterchef, en la época en la que el concurso televisivo enfilaba su tercera edición española. Ganó. Y metido ya en el camino de su pasión (y su talento) ha logrado ser el único concursante en obtener el máximo reconocimiento gastronómico de España, una estrella Michelín.

Tras ganar la tercera edición de MasterChef, el joven talaverano pasó a formarse en el Basque Culinary Center, donde cursó un máster en Cocina, Técnica y Producto. Posteriormente, volvió a la televisión y participó en el programa Cocineros al Volante.

No es hasta el año 2017 cuando inauguró el restaurante Raíces en su Talavera de la Reina natal, la plataforma que le valió para obtener el Premio Cocinero Revelación Madrid Fusión y el Premio Newcorred al Emprendedor del Año. En los años siguientes, el Raíces consiguió su primer Sol Repsol, Bib Gourmand de la Guía Michelin y, finalmente, una estrella Michelín.

Carlos se muda

Lo suyo, lo de Raíces, era unir tradición y vanguardia. La Guía Repsol decía que el local era un reflejo de su vitalidad y "locura" ("cocina gamberra", dice Carlos). Y lo decimos todo en pasado porque el chef talaverano cierra su restaurante. O mejor, cambia de ubicación.

Maldonado ha anunciado que trasladará su restaurante de Talavera a otro municipio de la comarca: "Llevo aquí siete años y solo he recibido palos", ha denunciado. Se quería "quedar en casa", pero se va porque no se siente cómodo en su ciudad, ha avanzado en una entrevista con Directo al Paladar.

No quiero que me acaricien, pero tampoco que me den golpes"

Asegura el chef que durante los siete años de andadura de su Raíces solo ha recibido trabas por parte de las administraciones. "No quiero que me acaricien, pero tampoco que me den golpes", asegura. Las razones que le empujan a irse de su ciudad natal son muy domésticas.

Multas y deudas

Maldonado (izquierda) en su restaurante Raíces. Instagram @raicescarlosmaldonado.

"Los proveedores nos han dicho que nos tienen que dejar de servir porque cada vez que paran les multan", cuenta Maldonado. Según explica, se va de la ciudad de la cerámica porque entre los proveedores y su equipo acumulan en torno a unas cien denuncias de aparcamiento. Y es que por mucho que lo ha pedido, no se le ha habilitado una zona de carga y descarga junto al restaurante.

Hay más y eso no lo ha desvelado el chef. Al parecer, Maldonado tiene una deuda de 30.000 euros por el uso de las instalaciones del ferial, donde está ubicada su Fundación Semillas, parte del proyecto Raíces, dedicada a la formación de jóvenes en riesgo de exclusión. Es al menos lo que ha contado el concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Rural de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez.

Asegura que la fundación incumple "de forma sistemática" el convenio firmado en febrero de 2023 con el consistorio por el que se comprometía a pagar los suministros y la luz del ferial. El chef se defiende: "Jamás he dejado de pagar una factura y jamás lo voy a dejar de pagar... pero es un recinto en el que no está sectorizada la luz y ellos me pasan la luz de toda la feria".

¿A Cazalegas?

El cocinero ha contado que se va a mudar a un municipio cercano, donde hay un pantano. Allí, asegura, le han abierto los brazos. Al parecer ese lugar es Cazalegas, una localidad de 2.000 habitantes, a 16 kilómetros de Talavera.

Pero el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, no se da por vencido. El regidor aún tiene esperanzas de evitar la marcha del restaurante con una estrella Michelín y de hecho se reunieron con él la semana pasada.

