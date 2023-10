El bar de Getafe que sirve las raciones más grandes de la Comunidad de Madrid

Somos un país de tapas, pinchos y raciones. Ha sido una de las grandes aportaciones de España a la gastronomía mundial, o eso piensan por ahí, por el mundo, ignorantes del enorme tesoro que es la gastronomía española. No hemos conseguido la popularidad de la cocina italiana, japonesa o china, pero cada vez que nos visitan alucinan.

Porque en España se come muy bien en las casas, en los restaurantes y en los bares. Los bares vertebran este país y en ellos siempre hay algo que llevarse a la boca para darnos una alegría, ya sea por calidad o por cantidad. En esto último, la cantidad, hay en la Comunidad de Madrid un local que no defrauda.

Cuentan que el Dulcinea es el bar de la región madrileña que sirve las raciones más grandes. Está en Getafe y es un bar de los de toda la vida. La decoración ni importa ni molesta; la terraza es amplia; su ambiente es popular; y su personal, eficaz y rápido. Pero ojo, no es lugar para exquisitos o tiquismiquis.

Raciones caseras, gigantes y a buen precio

El Bar Dulcinea (en la calle Castellón de la Plana, 10) es una máquina bien engrasada y con una propuesta de negocio muy clara. Cantidad antes que calidad. Aquí se viene por sus raciones caseras, gigantes y a buen precio. En ello se empeña desde hace más de 20 años su dueño y cocinero, Francisco.

Su primera fama le vino por sus bocatas de alioli, rellenos de jamón, queso, lomo, bacon o tortilla. Son tan grandes que con uno pueden comer dos personas, comentan en Telemadrid, que se han acercado a probarlos. Y cada uno lleva su nombre: el 'Vikingo', el 'Mario', el 'Manchego'...

Una 'Dulcinea mixta' lleva patatas, salchichas, boquerones, calamares y langostinos y en gran cantidad

Luego llegaron los calamares, las patatas bravas, las croquetas y los aperitivos. Pero puestos a pedir, si somos muchos hay que apostar por una 'Dulcinea mixta', una de sus raciones gigantes. Patatas, salchichas, boquerones, calamares y langostinos en gran cantidad, con un toque de ketchup, otro de alioli y su medio limón.

Otra opción a la hora del almuerzo, su menú del día. Barato y contundente, ofrece varios de los clásicos españoles como la ensaladilla rusa, los macarrones con chorizo, las albóndigas o el pollo al ajillo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.