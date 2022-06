Así es Babette de Dani García, la evolución de BiBo Marbella a la alta cocina francesa

Dani García necesita poca -o ninguna- presentación, y es que el chef marbellí es uno de los cocineros más activos del panorama nacional. Con o sin estrellas Michelin, el chef no para de crear nuevos proyectos y abrir nuevos restaurantes.

"Algunos pueden pensar desde fuera que este tío se aburre y cambia de proyectos todo el rato, pero en el fondo lo que teníamos claro es que queríamos crear una compañía en la que hubiese absolutamente de todo", asegura el chef sobre el Grupo Dani García.

El pasado mes de marzo y a través de su cuenta de Instagram, Dani García anunciaba la apertura de su nuevo restaurante ubicado en el local que antes era BiBo Marbella. Con Babette, el chef pretende "volver a sus inicios en el mundo de la gastronomía y recuperar aquellas recetas de platos y elaboraciones al estilo francés que aprendió en la escuela de hostelería", según comentan desde el propio restaurante.

La vuelta de tuerca de BiBo

"Si en el año 96 o 97, que yo era un niño pero ya estaba en la escuela de hostelería, me hubieras dicho que me montase un restaurante de lujo, me hubiera montado Babette", confiesa Dani García sobre su nuevo restaurante. "En muchas ocasiones los conceptos nacen porque están destinados a nacer en el sitio en el que lo vamos a hacer. La ciudad, el local, el espacio… todo te dice 'haz esto' o 'haz lo otro'".

"Cuando nosotros teníamos BiBo allí hace nueve años en la plaza de Puente Romano de Marbella estábamos solos, no había absolutamente nada, pero hoy en día es probablemente uno de los sitios en España donde hay un poder adquisitivo más alto", asegura el chef sobre el emplazamiento donde se ubica Babette.

"Queríamos subir el precio medio 20 o 25 euros acorde a lo que es el lugar hoy en día"

"BiBo estaba entre los 50 y los 54 euros, entonces íbamos a hacer la obra allí porque Leña fue un bombazo, que además a nivel interiorismo también nosotros mismos habíamos evolucionado y era la hostia, y BiBo se queda como el hermano pobre. Queríamos subir el precio medio 20 o 25 euros acorde a lo que es el lugar hoy en día, pero había que elegir: hago un BiBo un poco más caro, con un poco más de lujo y acorde a la plazao hacemos una marca nueva y sacamos BiBo a otra zona de Marbella", asegura el chef sobre la decisión que le llevó a crear Babette.

Con aires de braserie francesa

"Al final con todos los cambios apareció Babette, pero porque siempre hemos tenido esa idea de braserie francesa. Luego hay mucha gente que se inventa las cosas, pero la realidad es que nace así. Decidimos dejar BiBo en el lenguaje de 50 y pico euros y creamos Babette, que es mucho más formal y mucho más similar a sitios como el Marbella Club, que hay sitios muy clásicos y que funcionan muy bien, y en Marbella hay mucha clientela para ese tipo de cliente y ese tipo de restaurante", asegura el chef sobre el nacimiento de Babette.

En la carta de Babette podemos encontrar snacks como salmón ahumado, caviar, gougères, croque monsieur u ostras. En cuanto a los entrantes, endivias, vieiras, alcachofas, steak tartar, tortilla Arnold Bennet o cigalitas gabardina son algunos de los platos.

Para seguir, sopas, cremas, carnes como pollo coquelet, magret de pato asado o Chateaubriand Wellington vs Rossini, o si queremos pescado, rodaballo al azafrán, popieta de lenguado, merluza al champagne o ventresca de atún asada.

De grill, bogavante thermidor, chuletas de cordero lechal, entrecote de ternera blanca, lomo de lubina asada, Bavette a la chhalote o solomillo a la parrilla.