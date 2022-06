Dubai Nusr - Et Steakhouse

Cuando hablamos de lujo, la ostentosidad no tiene límites, y si hay una ciudad capital del lujo por excelencia, esa es Dubái. Destino de ensueño de nuestros famosos, esta ciudad de Emiratos Árabes Unidos es la auténtica Meca de la opulencia.

En Dubái el oro no solo se puede comprar y lucir, sino que también se puede comer, y buena cuenta de ello han dado Pilar Rubio y Sergio Ramos en sus redes sociales, donde durante su paso por esta ciudad han compartido con sus seguidores una auténtica cena de lujo.

A 900 euros la pieza, -3.500 dírhams de Dubái-, este chuletón de vaca bañado en oro de 24 quilates ha sido el nuevo capricho gastro del futbolista y la presentadora. Y se nos hace la boca agua solo con verlo.

Sergio Ramos y Pilar Rubio comiendo el chuletón bañado en oro. Instagram @sergioramos

De manos de un reconocido chef

Vale que no hayas probado sus chuletones bañados en oro, pero seguro que te has topado en más de una ocasión por Instagram con este chef turco que tiene una curiosa forma de espolvorear la sal con los dedos cayendo a través de su codo -y has intentado imitarle-.

Nusr-Et, este reconocido chef, ha sido el anfitrión de la afamada pareja en Dubái, quienes han acudido a Dubai Nusr - Et Steakhouse, el restaurante que tiene el chef en el hotel Four Seasons de Dubái para disfrutar esta auténtica joya comestible.

Se trata de uno de los platos más emblemáticos del restaurante -y es que no encontramos en cualquier lado comida bañada en oro-. Podemos encontrarlo en carta con el nombre de Golden Ottoman Steak, y se trata de un rib eye de 1.100 gramos de peso. Supone la parte del lomo alto junto con la costilla sin tapa ni falda, dejando solo una de las partes más nobles del animal.

Mientas que el precio del mismo chuletón, sin el baño de oro lo encontramos en la carta por 1.450 dírhams, lo que serían 380 € al cambio, su versión más lujosa y exclusiva asciende casi 500 € el precio, costando con el baño de oro 3.500 dírhams dubaitíes, lo que equivaldría a 900 €.