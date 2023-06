El secreto de José Andrés para elaborar xuxos de manera rápida y sencilla: "Es el pastel más increíble creado por los humanos"

José Andrés asegura que no es una de esas personas golosas que se vuelven locos por un dulce, que es más de salado, aunque ojo, cuando se trata de hincarle el diente a un xuxo... todo su reino por uno de estos croissants tan típicos de Girona.

"Estoy seguro de que te he dicho muchas veces antes que no soy realmente un chico dulce... pero ¿un xuxo caliente de la freidora, relleno de crema dulce cremosa catalana? Eso es algo a lo que nunca podría decir que no", asegura el chef sobre este postre que le dio a probar a la actriz de Hollywood Drew Barrymore en un programa de la televisión americana.

Los 'xuixos' o susos son unos dulces típicos de Girona con una forma similar croissant pero sin cuernos, y como bien explica el cocinero, en su interior están rellenos de crema y en el exterior están fritos y azucarados.

Según explica el chef, "este increíble pastel fue inventado en la década de 1920 en la ciudad catalana de Girona. Cuenta la leyenda que un famoso acróbata se enamoró de la hija de un pastelero. El acróbata y la hija se escondían en la panadería para estar juntos cuando el acróbata estornudó ("¡aaaachoo-cho!") ¡y se delató! El acróbata, para compensar al padre de la niña, le regaló al pastelero la receta de los xuxos… y le prometió casarse con su hija".

La manera más fácil de preparar xuxos

Si eres un maestro repostero seguro que no te importa ponerte manos a la obra para preparar, desde el hojalde hasta la crema catalana, aunque hay una manera mucho más sencilla y rápida de preparar este dulce, según explica el chef asturiano.

"No hay necesidad de hacer tu propia masa de hojaldre laminada... es más fácil comprar croissants congelados precocinados y rellenarlos con crema catalana. También puedes rellenar tus xuxos con nata montada, helado, nutella… o literalmente con cualquier cosa que puedas imaginar", asegura José Andrés en Longer Tables.

Según explica el chef, es probable que nos sobre crema catalana de esta elaboración y por supuesto aquí no se tira nada, así que podemos servirla con cítricos, bayas o helado... o bueno, comerla directamente a cucharadas, por qué no.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.