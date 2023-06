El aviso de los expertos sobre los peligros de guardar ollas con comida dentro de la nevera

El debate está servido y es que una cuarta parte de las intoxicaciones alimentarias en España se deben a una inadecuada refrigeración, ya que los microorganismos patógenos se reproducen con gran rapidez si se encuentran a una temperatura templada. Y he aquí la pregunta del millón. ¿Por qué no se puede guardar ollas con comida dentro de la nevera? Lo cierto es que a día de hoy son muchas las opciones para envasar o guardar cada alimento correctamente, puesto que de su conservación va a depender que después se puedan consumir en buenas condiciones y no perjudiquen a la salud. Entonces, ¿cómo conservar los restos de comida de forma óptima?

La respuesta la tiene, como suele pasar en estos casos, la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las condiciones de conservación en la olla o en la cazuela no son las adecuadas. En el ambiente frío y húmedo de la nevera, en el caso de los recipientes de aluminio, como es el caso de las ollas, se acelera el proceso de oxidación que puede afectar a las propiedades de los alimentos, esto es, terminar en mal estado. Asimismo, otro punto a tener también en cuenta es que los recipientes de acero son menos higiénicos justo por este motivo, ya que la humedad acelera esta oxidación.

¿Es malo meter la comida caliente en la nevera?

En el caso de meter la comida caliente en la nevera, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) subraya que no hay ningún problema en refrigerar alimentos calientes. De hecho, una manera de conservar correctamente la comida es meterla en la nevera una vez esté terminada, aunque siga estando caliente. Eso sí, en cualquier caso, lo que sí se recomienda envolver la comida utilizando un recipiente adecuado.

Cómo conservar las sobras de comida de forma óptima



La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda seguir una serie de consejos a la hora de guardar y conservar los alimentos ya cocinados:

Hay que meter la comida en la nevera aunque todavía esté caliente, en cuanto deje de quemar. El único inconveniente de meter alimentos aún calientes en la nevera es que elevan un poco al principio la temperatura interior y aumentan el consumo de electricidad. Pero creemos que es mejor no jugarse la salud. Ten en cuenta que un alimento contaminado no siempre se ve raro o huele mal.



Hay que envolver todo correctamente, con plásticos o con pinzas para cerrar las bolsas. Si ha abierto una lata y quedan restos, lo recomendable es meterlo en un recipiente de plástico o cristal .

. No hay que manipular los alimentos que se guardan durante más tiempo con las manos sucias, ya que se pueden contaminar.

Si los alimentos no se van a consumir durante mucho tiempo, es mejor congelarlos. Para saber qué día los metiste dentro, anota la fecha.

¿Cómo se guardan los alimentos en la nevera?



Según las pautas dadas por la OCU, el crecimiento de los microorganismos a temperaturas bajas se vuelve más lento e, incluso, se detiene. Por eso es tan importante mantener ciertos alimentos en frío. Es una excelente forma de evitar muchas infecciones e intoxicaciones por alimentos. Las temperaturas idóneas para conservar los alimentos en frío son las siguientes:

En el congelador, por debajo de -18 ºC.

En la nevera, las carnes y pescados deben mantenerse entre 1 y 4 ºC y el resto, entre 5 y 8 ºC.

Las bacterias, el gran peligro de comer alimentos en táper



No son pocas las personas que apuestan por preparar su propia comida en casa y llevarla al trabajo guardada en un táper, lo que puede conllevar algún que otro riesgo fácil de evitar. El punto de partida es elegir un buen envase para transportar la comida. Así, para evitar la contaminación a través del desprendimiento de aditivos del plástico, lo idóneo es optar por envases vidrio, aunque no siempre son la opción más cómoda, debido fundamentalmente a su peso.

En cualquier caso, existen plásticos de uso alimentario que tienen el visto bueno de las autoridades sanitarias y que se identifican en la parte posterior con el dibujo de un envase junto a un tenedor, lo que garantiza que el material ha sido sometido a controles higiénicos, si bien, siempre es más recomendable calentar los alimentos en platos de vidrio o cerámica. Para evitar la proliferación bacteriana, los expertos recomiendan calentar los alimentos más o menos al doble de la temperatura de lo que se hace habitualmente.