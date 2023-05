Cómo elaborar polvo de tomate, un toque increíble para tus recetas con el que aprovechar la piel de este alimento

Receta: Receta Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 00:14 Tiempo cocción: 00:16 Tiempo total: 00:30 Ficha Técnica Dificultad Dificultad Tiempo 00:30 Raciones 1 Calorías 98

Cuando vamos a restaurantes nos pasa muy a menudo lo de encontrarnos ingredientes decorando los platos que, probablemente no sepamos identificar, pero que le aportan un sabor muy rico y un aspecto de lo más chic.

Que si bolitas de no sé qué, que si polvos de no sé cuántos, aromas, matices... aunque nos parezcan elementos super complejos de alta cocina que no podemos replicar en casa, nada es imposible y una vez que te pones manos a la obra, seguro que la técnica es mucho más sencilla de lo que te imaginabas.

La influencer gastro Delicious Martha es una experta, además de en compartir recetas de los más apetecibles, en mostrar a sus seguidores trucazos de cocina que nos encanta apuntarnos. Un ejemplo de ello es esta sencilla receta para elaborar polvo de tomate y darle un aroma y una presentación de diez a tus platos. ¡Toma nota!

Polvo de tomate Ingredientes 1 tomate