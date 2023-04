Integral, de centeno, multicereales, de masa madre... ¿cuál es el pan más saludable?

El pan, uno de esos alimentos cargado de mitos urbanos y que más controversia generan. Seguro que en alguna ocasión tú también te has puesto a dieta por tu cuenta y has decidido eliminar el pan de tu alimentación, o has cambiado el pan blanco de toda la vida por pan integral, con diferentes semillas, con masa madre... ¿qué hay de cierto en todo esto?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cantidad diaria recomendada de pan es de 250 gramos, aunque claro, ni todos los panes sin iguales, ni tienen las mismas calorías ni los mismos nutrientes.

Por ello, dependiendo de tu tipo de dieta puede ser más recomendable que consumas un tipo de pan u otro, aunque siempre bajo prescripción de un profesional. Aunque dependiendo de la dieta que llevemos nos puede venir mejor un pan que otro, hay opciones que ofrecen más nutrientes y que, por lo tanto, y a nivel general, son más recomendados.

Según una entrevista ofrecida por Jamie Gnau, instructora clínica de ciencias biomédicas en la Universidad Estatal de Missouri (EEUU) a Business Insider, estos son los cinco panes más saludables.

Del pan integral al multicereales

Según la experta de la Universidad Estatal de Missouri, el pan más saludable es el pan integral, ya que no causa picos de azúcar en sangre como sí puede ocurrir con el pan blanco, y además de carbohidratos, también aporta fibra, proteínas y vitaminas de tipo B y E, Potasio, Folato, Hierro o Magnesio.

El segundo pan más saludable sería el pan de centeno, un cereal parecido al trigo que comparte muchas vitaminas y minerales con el pan integral, como el hierro, la fibra o el ácido fólico. Se trata de un pan que, al ser tan rico en fibra, puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre.

El pan de cereales germinados es el tercero más sano, y se trata de panes elaborados con legumbres y granos integrales, donde el proceso de germinación produce una concentración de nutrientes mayor que en pan integral, y además no contiene almidón. Es rico en proteína, fibra, zinc, hierro, magnesio, vitamina C y folato, y además es una opción ideal para aquellos a los que les cuesta digerir los cereales.

Hablamos mucho muchísmo de la masa madre, y es que los elaborados con este ingrediente son seguramente los más fáciles de digerir. Los panes integrales de masa madre son los cuartos más saludables. Tienen un índice glucémico más bajo que otros tipos de pan y su contenido en nutrientes es ligeramente más alto que el del integral.

El quinto pan más saludable es el pan multicereales, que puede incluir cebada, avena, limo, trigo integral, trigo refinado... al tratarse de cereales refinados, no tiene sus nutrientes naturales, por lo que, aunque es mejor que el pan blanco porque contiene fibra, es peor que los cuatro anteriores.

