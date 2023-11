Muffins de calabaza y calabacín, cómo elaborar esta deliciosa y saludable receta.

La calabaza ha sido para mí una gran opción para sustituir las patatas en muchos platos y, dicho sea de paso, poder agregar muchos de sus beneficios. Adoro las calabazas, quizás porque me recuerdan al puré que me preparaba mi abuela con mantequilla y queso. ¡Qué delicia! Siempre que lo preparo me traslado a esos momentos de la niñez.

Estos muffins son el resultado de un día que no sabía qué cocinar y se me ocurrió mezclar varios ingredientes que tenía en mi nevera. El resultado fue espectacular y muy requeridos por los integrantes de mi familia: hasta mi perra los comió! Resultado: no quedó ni uno para el día siguiente.

Estamos en plena temporada de calabazas, así que aprovecha todas sus virtudes con esta deliciosa receta con ingredientes muy nutritivos.

¿Sabías el origen de la calabaza?

La calabaza y su primo cercano, el calabacín, parecen tener su origen en el noroeste y centro de América con más de seis milenios de antigüedad a.C. Fueron los colonizadores los que la trasladaron a Europa. Sin embargo, se han encontrado vestigios de su ancestro silvestre más antiguos anteriores a la conquista en Egipto, China e incluso en civilizaciones como Babilonia. Puedes leer más sobre los distintos tipos de calabazas y calabacines en el artículo de la receta de espaguetis de calabacín con gambas.

Ingredientes

6 huevos ecológicos

2 calabacines rallado fino (preferiblemente de cultivos libres de pesticidas)

150 g de calabaza rallada fino (preferiblemente de cultivos libres de pesticidas)

⅓ de taza de harina de coco o similar. Puedes sustituirla por harina de teff o harina de almendras.

⅓ de taza de harina de trigo sarraceno

⅓ taza de harina de garbanzos o cualquier otra harina de legumbres. Puedes triturar lentejas para sustituirla.

1 sobre de queso mozzarella. Lo puedes encontrar de vacas criadas en libertad en la sección de ecológicos del supermercado.

⅓ de taza de nata para montar o nata vegetal

Orégano al gusto

Sal integral al gusto

Pimienta al gusto

Elaboración

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa los moldes para muffins con aceite y espolvoréalos ligeramente con harina, o coloca papeles para muffins en cada cavidad. En un bol grande, bate los huevos con la nata hasta obtener una mezcla homogénea. Incorpora el queso mozzarella rallado a la mezcla de huevos y nata, revolviendo suavemente. Añade las harinas de coco, trigo sarraceno y garbanzos a la mezcla. Condimenta con sal, pimienta y orégano al gusto. Mezcla bien para combinar. Agrega los calabacines y la calabaza rallados a la mezcla y revuelve hasta que todo esté bien integrado. Distribuye la mezcla uniformemente en los moldes para muffins, llenando cada cavidad hasta aproximadamente ¾ de su capacidad. Hornea en el horno precalentado durante 25-30 minutos, o hasta que los muffins estén dorados y un palillo insertado en el centro salga limpio. Retira los muffins del horno y déjalos enfriar en el molde durante unos minutos antes de desmoldarlos. Sírvelos tibios o a temperatura ambiente.

Consejos

Puedes añadir nueces o semillas para una textura extra.

Estos muffins son excelentes para desayunos, meriendas o como acompañamiento en comidas.

Disfruta de estos nutritivos y deliciosos muffins de calabacín y calabaza, una opción perfecta para incorporar vegetales y proteínas en tu dieta de manera sabrosa y original.

Propiedades de la calabaza

La calabaza es un alimento que nos aporta muchos nutrientes de alto valor. Está repleta de carotenoides, luteína y vitamina A de alto valor nutricional. Estos componentes benefician de manera significativa la salud de la piel, el cabello y las mucosas. Además, su alto contenido en antioxidantes protege el sistema circulatorio y posee propiedades anticancerígenas. Es excelente para mejorar la salud ocular, fortalecer los huesos, eliminar líquidos del cuerpo, aliviar quemaduras solares y reducir la inflamación de la piel.

MINERALES: La calabaza es una fuente importante de minerales esenciales como el fósforo y el potasio. Este último es particularmente beneficioso para los deportistas, ya que ayuda a restaurar el equilibrio electrolítico tras un ejercicio intenso y optimiza la función muscular.

TRIPTÓFANO: Las semillas de calabaza contienen triptófano, un precursor de la serotonina, conocida como la hormona del bienestar. El consumo de estas semillas, especialmente cuando se tuestan ligeramente y se utilizan como topping en sopas, puede ayudar a mejorar el sueño, regular las emociones y combatir la depresión.

BAJO EN CALORÍAS: Con tan solo 26 calorías por cada 100 gramos de pulpa, la calabaza es un alimento ideal para quienes buscan perder peso. Además, contribuye a la disolución de grasas acumuladas en el cuerpo, lo que la hace aún más valiosa en dietas de adelgazamiento.

VERSATILIDAD CULINARIA: La calabaza es increíblemente versátil en la cocina. Puede ser utilizada tanto en platos salados como en dulces, siendo un ingrediente excepcional tanto en comidas principales como en postres. Su flexibilidad la convierte en una verdura muy apreciada por chefs y aficionados a la cocina.

