Esta es la receta de galletas para principiantes con la que triunfarás sin esfuerzo

Las galletas son un alimento al que recurrimos en una gran cantidad de ocasiones, ya que son perfectas para acompañar una buena taza de café en el desayuno o en cualquier otro momento del día, así como para poder disfrutarlas a modo de snack cuando más apetezca. En el caso de que se trate de unas galletas caseras, siempre serán una mejor opción, por el hecho de que serán más saludables y nutritivas.

Sin embargo, la idea de hacer galletas por ti mismo te puede llegar a resultar complicado si no sabes por donde empezar, ya sea porque eres un novato en la cocina, o simplemente porque nunca las has elaborado con anterioridad. No obstante, y afortunadamente para ti, hay una receta de galletas para los que nunca han hecho galletas que podrás hacer sin tener conocimiento alguno, y te aseguramos que el resultado será delicioso.

Receta de galletas de mantequilla para principiantes

Galletas 20minutos

Preparar la receta de galletas de mantequilla que te vamos a explicar es mucho más sencillo de lo que puedas llegar a pensar, con la ventaja de que tardarás muy poco tiempo y conseguirás un alimento que te podrá aguantar sin problemas durante varios días, siempre y cuando las guardes en un envase apropiado.

Para elaborarlas apenas necesitarás 150 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla y 50 gramos de azúcar. Todos estos ingredientes los podrás encontrar con facilidad en cualquier tienda o supermercado, y una vez dispongas de todos ellos, podrás iniciar con su preparación.

Lo primero que se debe hacer es mezclar la harina previamente tamizada con el azúcar y la mantequilla, debiendo estar a temperatura ambiente. Tras haber mezclado muy bien todos los ingredientes, se procederá a amasar la mezcla, pudiendo recurrir tanto al uso de una amasadora como con las manos si lo prefieres. Si optas por esta última opción, podrías llegar a pensar que hay demasiada harina, pero verás como tras un buen amasamiento lograrás una masa consistente y manejable.

Una vez que la masa esté bien trabajada, es el momento de dividirla en dos, creando una bola con cada mitad, y refrigerar ambas en la nevera durante unos 15 minutos. Hecho esto será el momento de ir precalentando el horno a 180 °C para que, una vez transcurrido dicho periodo de tiempo, procede a alisar cada bola usando un rodillo. Debes tratar de conseguir una masa con un grosor que sea de aproximadamente medio centímetro. Por otro lado, si te encuentras con que, al alisar, se queda la masa pegada al rodillo, habrá que proceder a engrasar el mismo con un poco de aceite para evitarlo.

Llegados a este punto nos encontraremos muy cerca del final de la receta. Ahora, utilizando un cortapastas o varios distintos, si así lo deseamos, solo tendremos que sacar formas de la masa, que irán siendo colocadas sobre una bandeja que tenga papel de horno. Una vez que toda la masa se ha aprovechado para crear las diferentes formas y estas están debidamente dispuestas sobre la bandeja, con una suficiente separación entre ellas, habrá que hornear durante 15 minutos, aproximadamente.

Mientras se están horneando debes estar muy atento, ya que hay que evitar que se puedan llegar a quemar. Debes asegurarte de que quedan blancas, de manera que así podrás saber que están tostadas, pero no en exceso. Ten en cuenta que, aunque pueda parecer que están demasiado blandas, una vez que estén fuera del horno se endurecerán. Para finalizar, solo tendrás que dejarlas templar y podrás degustarlas.

Si has hecho muchas y quieres conservarlas para comer en los días siguientes, debes guardarlas en un recipiente hermético.

