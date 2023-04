Receta de 'quiche' Lorraine por menos de 3 euros

Receta: Quiche Lorraine Categoría: Segundo plato Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 00:40 Quiche Lorraine Dificultad fácil Tiempo 40 minutos Raciones 4 Calorías 390 kcal

Con la cocina viajamos y esta vez nos vamos a Francia, concretamente a Lorraine, de la mano de esta receta clásica francesa. La palabra quiche proviene del vocablo küchen, del norte del país galo, que a su vez viene del alemán kuchen (pastel). Y de eso se trata.

Una tarta o pastel salado hecho, básicamente, con una masa quebrada que se rellena de una mezcla de nata, huevos, pimienta negra y nuez moscada. Hoy en día el bacon es también un ingrediente considerado fundamental en la receta de la quiche Lorraine.

Podemos preparar una masa quebrada casera, pero si compramos una ya hecha de buena calidad tendremos la quiche preparada en muy poco tiempo. Luego se puede comer fría o caliente, pero aguanta perfectamente en la nevera un par de días.

Esta que vamos a hacer es la receta básica de quiche Lorraine y por menos de 3 euros (precio por persona aproximado).

Elaboración

Precalentamos el horno a 200º.

En una sartén salteamos el bacon un par de minutos y reservamos.

En un bol grande batimos los huevos.

Añadimos la leche, la nata, el queso rallado, nuez moscada rallada y pimienta negra al gusto, y una pizca de sal. Mezclamos bien.

Echamos a la mezcla el bacon (desengrasado) de la sartén. Removemos.

En un molde redondo ponemos la masa quebrada. Si no tenemos un molde especial para quiche, usamos papel de horno (si no tiene agujeros, pinchamos la base de la masa con un tenedor para que no se hinche).

Horneamos la masa 5 minutos.

La extraemos del horno y la llenamos con el contenido del bol.

Lo extendemos bien y metemos al horno 20-25 minutos.

Sacamos del horno, dejamos enfriar y servimos... o guardamos.