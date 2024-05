Galletas de leche condensada y chocolate negro, una receta sencilla y barata para los más golosos

Las galletas es un de las recetas de repostería que podemos dominar fácilmente pues la elaboración es bastante sencilla. En realidad, donde más se tarda es en medir los ingredientes, pues luego solo queda mezclarlos, hacer bolas y hornear por menos de veinte minutos.

Por otro lado, las galletas pueden ser muy variadas, al gusto del consumidor, pero las que más triunfas son aquellas con chispas de chocolate. En esta receta de galleas con leche condensada y chocolate negro el toque dulce se lo dará la leche condensada en lugar del azúcar y también aportará una textura suave.

Ingredientes para las galletas de leche condensada y chocolate negro

Con esta receta saldrán cerca de 15 galletas (dependiendo del tamaño que hagamos) y nos costarán unos 10 euros más o menos.

80 gr de leche condensada. Un bote de 397 gramos de leche condensada tiene un precio de 2,29 euros aprox.

​100 gr de chocolate negro para postres. Una barra de 200 gr de chocolate negro para postres tiene un precio de 1,45 euros aprox.

​125 gr de mantequilla a temperatura ambiente. Un barra de 250 gr de mantequilla tiene un precio de de 2,05 euros aprox.

1 huevo. Una docena de huevos tiene un precio de 2,19 euros aprox.

180 gr de harina. Un kilo de harina de trigo tiene un precio de 0,65 euros aprox.

1/2 cucharadita de levadura en polvo. Un pack de 16 sobres de 16 gr de levadura en polvo tiene un precio de 2,69 euros aprox.

1 pizca de sal​

Elaboración de las galletas de leche condensada con chocolate negro

Precalentamos el horno a 180ºC. ​En un bol y con la ayuda de un tenedor, mezclamos la mantequilla con la leche condensada. Añadimos el huevo y mezclamos. ​Incorporamos la harina, la sal, la levadura y mezclamos hasta conseguir una masa homogénea y manipulable. Agregamos el chocolate negro troceado y removemos Hacemos bolas con la masa, las aplanamos ligeramente y las colocamos sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno. Hornear unos 15 minutos, hasta estén ligeramente doradas.

Consejo. Se consigue un mejor resultado si al hacer las bolas no las manipulamos mucho porque calentaríamos con nuestras manos la masa y se hunden un poco al hornearlas. No importa si no quedan con una forma perfecta.

