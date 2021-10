Siempre dejamos un hueco para el postre. Nadie quiere perderse el regustillo dulce del final de la comida. Y aunque seamos amantes de los postres, no quiere decir que lo seamos también de la repostería.

Lo cierto es que, por mucho que nos guste meternos en la cocina, en ocasiones preparar postres se nos hace un poco cuesta arriba. Y no porque sea aburrido, ni mucho menos, sino porque en ocasiones necesitamos una cantidad de ingredientes que no tenemos a mano, que se nos olvida comprar o que luego no sabemos qué hacer con ellos. Que nos encantaría pasarnos el día comiendo tartas, sí pero no se puede.

Por ello, si te toca preparar el menú y te parece que está feo lo de comprar un postre ya hecho, te proponemos unas recetas de postres sencillas para las que no necesitas más de 6 ingredientes.

Brownie de chocolate: un clásico que nunca falla

El postre tiene que ser dulce, y si hablamos de dulces por excelencia, hablamos de chocolate. Existen casi infinitas maneras de preparar -y de comer- el brownie, y es más sencillo de lo que parece.

Brownie jugoso de chocolate EMMA GARCÍA

Para preparar esta receta solo necesitas harina, cacao, huevos, azúcar, mantequilla y café soluble. Si queremos añadirle más sabor a este brownie puedes añadir un séptimo ingrediente: pepitas de chocolate. Viértelas nada mas sacar el molde del horno y a disfrutar.

Tarta de limón: el postre para desengrasar

Parece que cuando hemos tomando una comida muy copiosa necesitamos un postre refrescante para 'desengrasar'. El sorbete de limón, el helado o la tarta de limón son un clásico. Y además de refrescante, fáciles de preparar.

Tarta de limón LA INFORMACIÓN

Galletas, mantequilla, leche condensada, queso crema, ralladura de limón y zumo de limón. Tras crear la base con la mantequilla y las galletas, mezcla todos los ingredientes, viértelos en el molde, y al horno. Un postre delicioso y sencillo.

Flan casero: el postre de la infancia

¿Un yogur o un flan? Hemos crecido comiendo flan de postre, pero hay flanes y flanes, y sin duda, los que hacemos en casa, siempre son los mejores.

Flan casero EMMA GARCÍA

Flan y caramelo incluido, no más de seis ingredientes. ¿Quién no tiene un poco de leche, unos huevos, azúcar, agua y zumo de limón por casa? Pues si tienes esos ingredientes y un poco de paciencia, tienes un deliciosos flan casero.

Tarta de fresas: caballo ganador

Tarta de chocolate, tarta de limón o tarta de fresa. Tres clásicos de toda la vida. Una vez dispuestos el brownie de cacao y la tarta de limón, te proponemos también la tarta de fresas con tan solo seis ingredientes.

Un pedazo de una tarta de fresa. WIKIPEDIA/Pilauricey

Para preparar esta tarta tan solo necesitas harina, azúcar, huevos, crema batida, azúcar glass y fresas. Y a triunfar con esta receta.

Arroz con leche: el sabor de toda la vida

Todos tenemos una receta de arroz con leche de la abuela. Ese postre cremoso con un leve sabor a canela que sigue siendo un acierto asegurado.

Arroz con leche ©GTRESONLINE

Para preparar la receta casera del arroz con leche de toda la vida solo necesitas seis ingredientes que seguramente tengas por casa: arroz redondo, azúcar, leche, piel de limón, canela molida y canela en rama.