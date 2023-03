Pastel de carne de cordero con salsa de yogur, una receta con la que triunfarás

Receta: Pastel de carne de cordero con salsa de yogur Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:45 Tiempo total: 01:05 Pastel de carne de cordero con salsa de yogur Dificultad media Tiempo 65 minutos Raciones 4 Calorías 569 kcal

De pequeña en mi casa no solía comer cordero y en la cocina le tenía miedo. Me parecía algo riquísimo, pero no sabía por donde empezar. Pero como el hambre te hace que la creatividad se agudice, me lancé hace ya varios años por Navidades a por mi primer receta con cordero y desde entonces contento incluir carne de cordero cada vez que puedo, por lo menos dos veces al mes, por sus grandes propiedades. Con el tiempo aprendí que condimentar el cordero con comino potencia su sabor.

¿Sabías que el comino no solo sirve para dar sabor?



Digestión. Según las últimas investigaciones, el comino facilita la digestión al estimular la producción de bilis, que ayuda al cuerpo a digerir las grasas. También se utilizó en un ensayo de un medicamento a base de plantas contra la diabetes. El fármaco ayudó con éxito a los diabéticos a controlar su enfermedad. Está generalmente aceptado que el aceite de comino es un agente hipoglucemiante.

Sangre sana. Las primeras investigaciones de la Universidad de Mysore, India, Indican que el comino podría tener un efecto antidiabético al reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Antioxidantes y antiinflamatorio. Contiene apigenina y luteolina que impiden que los radicales libres oxiden las células sanas. Los ingredientes activos de las semillas de comino tienen un efecto antiinflamatorio y antiséptico. Esto significa que si padece dolores o inflamaciones que desencadenan otras afecciones, el comino en su dieta puede contrarrestar los efectos.

Salud cardíaca. El comino es rico en fitoquímicos, incluidos los fitoesteroles, que se sabe que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL en el cuerpo. Se considera que el comino tiene propiedades hipolipidémicas.

Puede ayudar a tratar la diarrea. El comino es un condimento que se ha usado tradicionalmente para el tratamiento de la diarrea. En algunos estudios en ratas se ha comprobado según investigadores que el extracto de comino ayudaba a mejorar los síntomas.

Composición nutricional. 25 g de semillas de comino proporcionan grandes cantidades de hierro y manganeso, así como potasio y vitamina B6. También contiene vitaminas B1, B2 y E, así como cobre, zinc y magnesio.

Origen. El comino es la semilla de una pequeña planta de la misma familia que el perejil y es originario de la región del Mediterráneo oriental.

Otras recetas

Té de comino. Prepare un té de hierbas digestivo y calmante infusionando una cucharada de semillas de comino en agua durante 5 minutos. Filtrar el líquido y endulza si fuera necesario con un poco de miel.

Mezcla de especias. Crea tu propia mezcla de especias de inspiración india mezclando comino, cilantro y cúrcuma en polvo. Espolvorear todo sobre un pescado entero antes de cocinarlo, y servir con un poco de lima.

Salsa de boniato. Mezclar la tierna carne de un boniato cocida con un poco de comino y miel para crear una salsa saludable donde sumergir trozos de pan plano tipo Naam.

Trucos

El comino en polvo pierde su sabor con bastante rapidez, de ahí el interés de comprar semillas enteras y reducirlas a polvo con mortero y mortero en el último momento.

Las semillas se cosechan a mano.

Dar preferencia a las semillas enteras y utilizarlas tal cual o reducirlas a polvo.

Pastel de carne de cordero con salsa de yogur Ingredientes para el pastel 500 g de cordero molido puedes reemplazar la mitad por otro tipo de carne molida 5 cebolletas finamente picadas, puedes reemplazarlo por ajo 1 huevo grande 2 cucharadas de pasta de tomate 1 cucharadita de zumo de limón Aceite de oliva virgen extra 1 cucharadita de cilantro molido 1 cucharadita de comino molido 1⁄4 cucharadita de canela en polvo 2 cucharadas de perejil picado, más 1⁄3 de taza de hojas de perejil 1⁄2 Cucharadita de pimentón ahumado, y más para servir Sal

Ingredientes para la salsa 1⁄2 Tazas de yogur griego 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 2 cucharaditas de zumo de limón fresco 1 diente de ajo, finamente picado 2 cucharaditas de miel cruda Sal integral

Elaboración Para la salsa, mezcla el ajo, el yogur, el aceite, el zumo de limón y la miel en un tazón pequeño; sazona la salsa con sal. Cubre y enfría mientras haces el pastel de carne. Para el pastel, precaliente el horno a 170° C. Cubre una bandeja para hornear con papel para horno y unte con aceite para evitar que se pegue. Coloca el cordero en un tazón grande y mezcla cebolletas picadas, huevo, pasta de tomate, cilantro, la sal, comino, canela, 2 cucharadas de cilantro picado (opcional), 2 cucharadas de perejil picado y 1⁄2 cucharadita de pimentón en un tazón mediano. Mezcla con las manos hasta que se distribuyan uniformemente. Coloca la mezcla anterior a la bandeja para hornear preparada y dale forma de tronco para que sea más fácil luego cortarlo. Unta el pastel de carne con aceite y horneé hasta que los zumos se liberen. Puedes ayudarte a saber cuando está en su punto con la ayuda de un termómetro insertándolo en la parte más gruesa si alcanza los 120° ya está hecho, si lo quieres poco hecho será a los 100º, aproximadamente a los 35-40 minutos. Retira el pastel de carne del horno y, aumente la temperatura del horno a 200° C. (Deja que el horno esté a esta temperatura antes de volver a poner el pastel de carne). Esto te dará un mejor dorado en la parte superior sin cocinar demasiado. Hornee el pastel de carne hasta que se dore en la parte superior, unos 5 minutos. Transfiere el pastel de carne a una tabla de cortar y, deje reposar 10 minutos antes de cortar. Unta el yogur en un plato y coloca las rodajas de pastel de carne. Cubra con ensalada de hierbas y espolvoree con un poco de pimentón.

