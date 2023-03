Si no eres demasiado amigo del pescado en ninguna de sus formas y vives lejos de Galicia, es bastante probable, no solo que no hayas probado la lamprea, sino que ni siquiera hayas escuchado hablar de este curioso animal marino que es un auténtico manjar para quienes lo conocen.

Para hablar de lamprea en nuestro país, irremediablemente pasamos por Galicia, pero para ser más concretos debemos realizar una parada en Arbo, un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes en la provincia de Pontevedra que ha situado la tradición de la lamprea y del vino albariño en el mapa mundial.

La lamprea en Arbo es toda una tradición, y es que desde el pueblo aseguran que, cuando este animal marino se pesca en el Miño a la altura de Arbo, tiene una textura, color y sabor que no podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo, lo que celebran con la Fiesta de la Lamprea, una de las fiestas culinarias más antiguas y arraigadas de nuestro país.

Un animal con más de 400 millones de años

Hemos de confesar que, a primera vista, no se trata de uno de los pescados más apetecibles que nos podemos encontrar, aunque todo cambia cuando nos atrevemos a echarle el diente y a disfrutar del característico sabor de este pescado de río que alcanza su máxima expresión a la altura de Arbo.

"La temporada de la lamprea en el Miño empieza en el mes de enero, y termina a mediados de mayo. En Arbo, en concreto, comienza el 15 de febrero, y termina el 20 de mayo", asegura Horacio Gil, alcalde de Arbo, la 'capital de la lamprea'.

Según explica el propio alcalde del lugar, "la lamprea es un animal prehistórico al que se le supone una antigüedad de 400 millones de años, y no ha evolucionado, así que por algo es objeto de investigación por parte de muchos científicos y biólogos, y en ámbito de la medicina".

La lamprea es un pez agnato, es decir, que no tiene mandíbula, pero que además tampoco tiene ni espinas ni huesos. Es cartilaginosa y se trata de un pez anádromo, es decir, que vive en el mar, pero se reproduce en el río. Según muchos, la lamprea es el pez más antiguo del mundo.

"Cuentan los historiadores que ya en tiempos de la Roma imperial, señores de vastos imperios, se traían lampreas vivas desde la zona de Arbo a la soleada Italia, y luego se conservaban hasta el momento de prepararlas y servirlas en la mesa", aseguran desde la propia web de Festa da Lamprea. "No hay constancia de otro pueblo en el mundo que tenga una tradición tan antigua y arraigada en torno a este prehistórico y misterioso pez ciclóstomo", añade.

'Festa da lamprea', una tradición con más de medio siglo

"La lamprea es una de nuestras principales señas de identidad junto con el vino, y gracias a la enogastronomía supone un importante sector de la restauración y de la gastronomía", asegura Horacio Gil sobre este alimento que cada año atrae a cientos de curiosos. "Es un atractivo muy importante y cada año viene miles de personas a Arbo a probar la lamprea y a probar nuestros vinos. La lamprea nos ha permitido dar a conocer Arbo por el mundo y ha posicionado nuestros vinos en los restaurantes más importantes, al menos en una veintena de países", cuenta.

Lamprea cocinada de diferentes maneras. Hernandez.M.A / Concello de Arbo

Arbo es considerado 'la capital de la lamprea' no solo porque en las aguas de su Miño se puedan capturar las lampreas más perseguidas, sino porque como pueblo han sabido hacer de este pez prehistórico su seña de identidad.

En 1961 tuvo lugar la primera fiesta de la lamprea, "que rindió homenaje a través de esta jornada festiva al reconocimiento de una riqueza milenaria e inmemorial que proporcionó el río Miño", aseguran desde la web de esta fiesta de Arbo.

Según explican, "la idea inicial era realizar una fiesta que promocionara y ayudara a vender los grandes vinos que producían estas tierras, así como comercializar otra excelente materia prima con la que contaba Arbo, la lamprea".

Desde 1965 este homenaje a la lamprea se reconoce como Fiesta de Interés Turísico Nacional, suponiendo un motor económico y cultural para el pueblo que todos los años es capaz de reunir, además de las mejores lampreas, actuaciones musicales y folclóricas con las que amenizar la jornada.

Un manjar que se cocina en su propia sangre

Si eres un amante empedernido de la lamprea, sin duda Arbo es tu lugar de peregrinaje gastronómico entre los meses de febrero y mayo, y es que son muchos los restaurantes que dedican su carta a elaborar las recetas más tradicionales pero también más novedosas con este pez prehistórico.

"La lamprea antes de cocinar, se limpia y eviscera. Se escalda con agua caliente para que suelte el limo de la piel, y a continuación se le quita la tripa y la piel", aseguran desde Os Pirús, un restaurante de Arbo donde probar este manjar.

Según aseguran desde este restaurante, una de las maneras más tradicionales de preparar la lamprea es 'al estilo Arbo', una receta con la que aprovechar prácticamente todo el animal. ¿Por qué? Porque se cocina en su propia sangre. Con la lamprea y sussangre como ingredientes principales se prepara el plato más típico de Arbo y la manera más pura de degustar este pez prehistórico. Pero no la única manera.

"A final de temporada los excedentes se escalan y ahúman para conservarla el resto del año y consumirla rellena, guisada con fideos, asada...", comentan desde Os Pirús sobre otras maneras de preparar y conservar este manjar del Miño todo el año.

Como era de esperar, como con todos los ingredientes o platos que generan polémica, la lamprea es uno de esos alimentos que, o bien la amas, o bien la odias, y es que no existe término medio cuando de degustar este 'monstruo' marino se trata. Según aseguran desde Os Pirús, "el público es muy diverso, ahora bien o te gusta o te disgusta".

Se podría decir que, exceptuando a la anguila, la lamprea muy probablemente no se asemeja a nada que hayamos probado, por lo que la pregunta del millón siempre es la que a su sabor se refiere. ¿A qué sabe la lamprea?

Según aseguran desde este restaurante de Arbo, "la lamprea tiene un sabor a carne, a anguila, y a un sinfín de reflejos gustativos", por lo que solo existe una manera de descubrir cuál es realmente el sabor de este extraño y curiosos pescado: escapándonos a Arbo e hincándole el diente a este pez prehistórico.

