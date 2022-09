Magdalenas saladas de calabacín, sobrasada y tomillo, un ingrediente con beneficios para tu salud

Receta: Magdalenas saladas Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:20 Magdalenas saladas Dificultad fácil Tiempo 20 minutos Raciones 20 pequeñas o 10 grandes Calorías 103 kcal/unidad

Estas magdalenas saladas son una receta muy práctica, ideal para hacer para varios días. Acompañadas de una ensalada de brotes verdes es la combinación perfecta. Estas magdalenas o mini pasteles salados están pensados para que puedas cocinarlos una vez y te sirvan para varias comidas.

Aderezar a estos deliciosos ingredientes con tomillo hace que estas magdalenas sean mucho más digeribles dando mayor satisfacción al comerlas, sobre todo con tantos problemas digestivos que hay en la actualidad.

Los grandes beneficios de incluir tomillo

El tomillo es rico en manganeso, fuente de energía, y en compuestos fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias, un ingrediente que además fortalece el sistema inmunitario.

En investigaciones realizadas por la Proceedings of the Society of Experimental Biology and Medicine, se descubrió que el aceite esencial de tomillo tiene efectos sobre el equilibrio y el aumento de la progesterona, hormona predominantemente femenina. Los hombres, y muchas mujeres, tienen niveles desequilibrados en progesterona, y los niveles bajos de esta se han relacionado con la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico, menopausia precoz y la depresión, así como otros desequilibrios hormonales.

En la etapa pre y post menopáusica, los niveles de progesterona, al igual que los estrógenos, bajan y con ello tenemos muchas consecuencias en la salud al igual que durante la edad fértil.

También es importante mencionar su contenido relevante en zinc, oligoelemento fundamental para la fertilidad femenina y masculina. Cabe destacar que, en dosis concentradas altas, puede provocar estimulación y contracciones uterinas.

Otros beneficios

Prevención de enfermedades : el tomillo contiene varios compuestos fitoquímicos, como el timol y el carvacrol, cuyas propiedades antiinflamatorias han sido demostradas. El tomillo ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir el cáncer.

: el tomillo contiene varios compuestos fitoquímicos, como el timol y el carvacrol, cuyas propiedades antiinflamatorias han sido demostradas. El tomillo ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir el cáncer. Sangre sana : los primeros estudios sugieren que el tomillo podría tener propiedades antioxidantes que ayudan a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol.

: los primeros estudios sugieren que el tomillo podría tener propiedades antioxidantes que ayudan a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Digestión: se sabe que el tomillo facilita la digestión estimulando la producción de enzimas digestivas del hígado.

Composición nutricional

100 g de tomillo fresco son una mina de manganeso, calcio, vitamina B9 y zinc. El tomillo también contiene vitaminas B1, B6 y C, magnesio, fósforo y vitamina B3.

En la cocina...

Infusión de tomillo : para una bebida relajante y fragante, infunde tallos de tomillo frescos o secos en agua caliente, y añade un poco de miel y zumo de limón según tus gustos.

: para una bebida relajante y fragante, infunde tallos de tomillo frescos o secos en agua caliente, y añade un poco de miel y zumo de limón según tus gustos. Verduras asadas: el tomillo es una hierba aromática con un sabor pronunciado. Se recomienda usarlo con moderación y siempre cocinado, a menos que las hojas sean frescas. Espolvorea el tomillo sobre una mezcla de verduras cortadas antes de asarlas en el horno.

Magdalenas saladas Ingredientes 70 g de harina de coco 40 g harina de almendras. Puedes reemplazarlo por lino molido o harina de tapioca 20 g de levadura en polvo 30 g queso rallado emmental o gruyer. Puedes reemplazarlo por algún queso sabroso 4 cucharadas aceite AOVE 175 g calabacín rallado 90 g sobrasada en trozos pequeños, puedes reemplazarlo por pavo o pollo adobado con pimentón 3 huevos 2 cucharadas de tomillo seco

Elaboración Precalentar el horno a 180°C. En el bol o en un robot ponemos las harina, la levadura, los huevos, el aceite y mezclamos. Una vez que la mezcla esté homogénea añadir el queso, luego el calabacín rallado y la sobrasada. Poner en moldes untados con mantequilla o aceite y hornear durante 10 minutos. Cuando estén cocinados, espolvorear tomillo como aderezo.

