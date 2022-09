Cocinando con latas: receta de champiñones rellenos con bonito

Receta: Champiñones rellenos con bonito Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 10:00 Tiempo cocción: 10:00 Tiempo total: 20:00 Champiñones rellenos con bonito Dificultad baja Tiempo 20 minutos Raciones 3 Calorías 255 kcal

Las latas de conserva son uno de nuestros mejores amigos en la cocina... si no tenemos prejuicios. Cuando no queda ningún producto fresco en la despensa; cuando el congelador está vacío hasta en las esquinas; o cuando ya no son horas de comprar... las latas nos salvan.

Tienen que estar siempre. Sus fechas de caducidad (lejanísimas) nos permiten almacenarlas en el armario de la cocina y olvidarnos. Ya surgirá el momento y la necesidad.

Sólo queda despachar los prejuicios y pensar qué podemos hacer con ellas, qué podemos cocinar. Siempre hay muchas posibilidades. Por ejemplo, estos champiñones rellenos con bonito.

. EMMA GARCÍA

Champiñones rellenos con bonito Ingredientes Champiñones grandes (12) Bonito (una lata de 90-100 gr) Cebolla (media) Ajo (1 diente) Limón (medio) Pan rallado Perejil picado Salsa de soja Aceite de oliva virgen extra

Elaboración Precalentamos el horno a 180º. Picamos fino la cebolla y el diente de ajo. Mezclamos en un bol la lata de bonito, con la cebolla, el ajo y una chucharada de aceite de oliva. Le añadimos el zumo del medio limón, media cucharadita de soja y perejil picado. Le quitamos el pie a los champiñones (podemos picarlos y añadirlos a la salsa). Rellenamos los 'champis' con la mezcla. Engrasamos una bandeja de horno y encima colocamos los champiñones. Espolvoreamos con un poco de pan rallado y metemos al horno. En cuanto veamos que se tuestan los sacamos (serán unos 10 minutos).

