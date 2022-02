Receta: Ramen de cocido Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:30 Tiempo cocción: 05:00 Tiempo total: 05:30 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 05:30 Raciones 2 Calorías 199

Para algunos un loco y para otros un genio. Dabiz Muñoz no deja indiferente a nadie, y es que al proclamado mejor cocinero de mundo lo que mejor se le da es crear y crear entre fogones.

Muñoz es experto en fusionar sabores y texturas, ofreciendo siempre a los comensales de cualquiera de sus restaurantes un increíble viaje gastronómico por las culturas del mundo a través del paladar.

Pero no queda ahí la cosa, y es que el chef de DiverXO no puede dejar de crear ni cuando está en casa, compartiendo con sus seguidores esas recetas que se le pasan por la mente y terminan siendo auténticos manjares que nos hacen salivar al otro lado de la pantalla.

La fusión de lo japonés con el Madrid más castizo

Si hablamos de la gastronomía madrileña no podemos dejar de hablar de auténtico cocido. Esos tres vuelcos de sabores tradicionales que son un auténtico manjar pasen los años que pasen. Bien, pues Dabiz Muñoz ha ido mucho más allá fusionando uno de los platos más clásicos de nuestra gastronomía con uno de los platos más populares de la gastronomía japonesa. Y el resultado ha sido todo un éxito.

El pasado sábado, a través de su cuenta de Instagram el chef compartió con sus seguidores el paso a paso de lo que él ha denominado "Ramen de cocido Madriz".

"Mi absoluto plato favorito de mi niñez siempre fue el cocido madrileño de mi madre. Aquí mi homenaje viajero a un plato que me fascina, con una sopa de jamón ibérico que os va a explotar la cabeza", comentaba el cocinero sobre el plato. Los comentarios en la publicación no tardaron en llegar, y algunas caracas conocidas como el actor Miguel Ángel Silvestre, el presentador Miki Nadal o el cantante Luis Fonsi no han podido dejar de expresar su necesidad por hincarle el diente a este plato con el que Muñoz nos pone los dientes largos.

Ramen de cocido Ingredientes Garbanzos 6 o 7 huesos de jamón ibérico pata negra Alitas de pollo de corral Media gallina troceada 6 patatas gallegas 4 huevos de corral Medio repollo Una zanahoria Panceta cruda Noodle de ramen Paté finas hierbas Salsa picante de chiles en vinagre Salsa barbacoa ahumada Cebolletas Hierbabuena Trufa Sal