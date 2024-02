'Kouign-amann': el híbrido dulce para los que aman las palmeras y los cruasanes

Para el hablante español el nombre es casi una cacofonía impronunciable. Una 'k', seguida de tres vocales consecutivas; una 'g' y una 'n' juntas... menos mal que tras el guion aterrizamos en algo que parece la capital de Jordania. Pero no. El nombre no da muchas pistas, más bien despista. Casi no sabemos pronunciarlo como para suponer su origen. Nada de jordano, el 'kouign-amann' es un pastel francés, más exactamente, de Bretaña.

El bretón es la lengua celta hablada en esta región francesa. Ellos le dicen amann a la mantequilla y kouign a la tarta. Así que lo que tenemos entre manos, entre azúcares y grasas, es una tarta de mantequilla, calórica, por supuesto, pero eso sí, riquísima. Para los que aman las palmeras y los cruasanes es una nueva tentación que llevarse a la boca.

De Douarnenez a toda Francia y al mundo

El 'kouign-amann' es un pastel tradicional que tiene su origen en la localidad de Douarnenez. Y tiene autor: en el siglo XIX, el panadero Yves-René Scordia se invento la receta de este pastel, cuenta Simply France. A menudo tenía sobras de masa y mantequilla, y estaba experimentando con diferentes formas de usarlas. En una de esas probó a hacer capas de masa con mantequilla salada y azúcar, que luego horneó para crear una hojaldre caramelizado con un exterior crujiente y un interior suave y mantecoso.

Gustó tanto que pronto lo elaboraron otros obradores de Douarnenez y de toda Bretaña. Al parecer era el preferido de marineros y pescadores, que se llevaban este "pastel portátil en sus largos viajes.

Su fama saltó ya en el siglo XX a toda Francia. El 'kouign-amann' se convirtió en un alimento básico en las panaderías y pastelerías francesas. En 1999, Douarnenez celebró la primera edición de la Fiesta del 'kouign-amann'. Hoy este pastel ya puede encontrarse en panaderías, pastelerías y restaurantes de medio mundo, incluida España (en la cadena de pastelerías Mallorca, por ejemplo).

Una masa como la de los cruasanes

Este pastel está compuesto por varias capas de mantequilla, azúcar y masa de hojaldre. Es similar a la de los cruasanes. Como con un hojaldre, en esta receta, la masa de pan se lamina con mantequilla y azúcar.

El 'kouign-amann' se toma en el desayuno, en el brunch o en una merienda para disfrutar junto a un café o un té. Cuentan que lo ideal es disfrutarlo en el día, o sea, después de elaborarlo, o dejará de estar crujiente.

La receta del 'kouign-amann'

Ingredientes

Harina (500 gr)

Sal (10 gr)

Levadura seca activa (10 gr)

Agua (320 ml)

Mantequilla salada (250 gr)

Azúcar (250 gr)

Elaboración

Hacemos la masa con harina, sal, levadura y agua. Mezclamos y amasamos hasta que quede suave y elástica. La extendemos en un rectángulo y cubrimo con una capa de mantequilla (fría y en cubos). La mantequilla se dobla en la masa. Así, vamos creando capas de mantequilla y masa. Volvemos a estirar la masa y espolvoreamos con una generosa capa de azúcar. Incorporamos el azúcar a la masa como con la mantequilla, creando capas. Enrollamos la masa en un tronco y lo cortamos en porciones individuales, a las que damos forma de pequeños pasteles redondos. Horneamos y luego dejamos que fermenten un poco para conseguir una textura ligera y aireada.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.