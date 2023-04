Este es el ingrediente que nunca deberías incluir en crudo a tus batidos

Los batidos son una manera ideal de incluir en nuestra dieta una buena cantidad de frutas, verduras e, incluso, proteínas dependiendo de los ingredientes que elijamos. Aunque siempre es preferible consumir este tipo de alimentos de manera sólida para aprovechar al máximo todos sus nutrientes, de vez en cuando, no está mal ingerirlos de esta forma, completando nuestro desayuno o merienda. Eso sí, a la hora de elaborarlos no todo vale, pues algunos ingredientes no son muy aptos.

Más allá del desagradable sabor que pueda surgir de mezclar ciertos alimentos sin una lógica aparente, algunos de ellos jamás se deberían incluir en un batido si queremos evitar una intoxicación u otros peligros para la salud. Hablamos, sin ir más lejos, del huevo y su capacidad para generar una salmonelosis, si no se encuentra en un estado óptimo.

El huevo, nunca en crudo

En tortilla, frito o poché… La nutricionista Mónica Barreal insiste en la importancia de comer los huevos cocinados, independientemente de su forma. "No se deben comer huevos crudos porque tienen peor digestibilidad, menos absorción de nutrientes, menos acción de nuestras enzimas digestivas, y mayor riesgo microbiológico". Sin embargo, esta práctica de incluir un huevo crudo a los batidos para 'subir' los niveles de nutrientes y proteínas se ha puesto muy de moda últimamente.

Algo nada recomendado porque, además de las consecuencias que explica la nutricionista, pueden darse otros peligros si el huevo no es fresco o está en mal estado. En estos casos, existe la posibilidad de contaminación por bacterias dañinas como Salmonella, que se encuentran en la cáscara del huevo y pueden transferirse al contenido.

Las consecuencias del huevo crudo

Si se consume huevo crudo que está contaminado con Salmonella, puede causar una enfermedad llamada salmonelosis, que puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación. En casos graves, puede llegar a ser mortal.

Además, la clara de huevo cruda contiene una proteína llamada avidina que puede unirse a la vitamina B7 (biotina) y hacer que sea inutilizable por el cuerpo. La biotina es importante para el metabolismo y la salud de la piel, el cabello y las uñas, por lo que consumir huevo crudo en grandes cantidades puede resultar en una deficiencia de biotina.

Dicho todo esto, se recomienda cocinar los huevos completamente antes de consumirlos para minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y asegurarse de obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Además, en lo que a batidos respecta, existen muchas recetas y formas de hacerlos, sin tener que incluir huevo crudo.

Batido de manzana, kiwi y plátano

Batido de kiwi, manzana y plátano iStock

El cocinero Karlos Arguiñano enseñaba, hace no mucho, la receta de un batido de frutas, hecho con plátano, kiwi, manzana, miel y un toque de menta, ideal para obtener un subidón de energía. La mezcla de ingredientes, además, es perfecta para proporcionarnos nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Batido súper especiado de almendras



Para los amantes del dulce, en cambio, existen otro tipo de recetas como la de un batido súper especiado de almendras. Un postre ligero y rápido que también se puede utilizar como un snack a media mañana o tarde y que, además de contar un sabor exquisito, es un aporte de nutrientes.

